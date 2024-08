- Diminuzione dei tassi di natalità in Bassa Sassonia

Diminuzione delle nascite: Secondo i dati recenti dell'Ufficio di Statistica dello Stato, il numero di nascite vive in Bassa Sassonia è diminuito nel 2023. In totale, 67.162 bambini sono venuti alla luce, con un calo del 5,8% rispetto al 2022, quando sono state registrate 71.289 nascite.

L'età media delle madri al momento del parto è rimasta costante a 31 anni e 4 mesi nel 2023, identica all'anno precedente. Circa il 45% delle madri ha dato alla luce il proprio primo figlio. Il 3,2% dei neonati erano gemelli o tripletti.

Brema rimane l'unica regione con un tasso di natalità per donna più alto

Il tasso di fertilità totale in Bassa Sassonia nel 2023 è diminuito di 0,1, portandosi a 1,42 figli. Questa figura è uno strumento cruciale per gli statistici nell'analisi dei modelli di fertilità e rappresenta il numero medio di figli che una donna avrebbe nel corso della sua vita se le sue tassi di fertilità fossero simili a quelli di tutte le donne di età compresa tra 15 e 49 anni in quell'anno. Solo Brema ha superato questo tasso, con un tasso di fertilità totale di 1,46.

Esaminando le regioni dello stato, la città di Salzgitter ha il tasso di fertilità totale più alto, pari a 1,82, seguita dal distretto di Cloppenburg (1,68). Al contrario, la città di Oldenburg ha il tasso più basso, pari a 1,11, seguita da Brunswick, Osnabrück e la capitale dello stato Hannover, ciascuna con un tasso di 1,17.

