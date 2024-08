- Diminuzione dei suicidi: il ruolo della rete di sicurezza del Golden Gate nel prevenire i salti mortali

Il leggendario Golden Gate Bridge si erge a 67 metri e attraversa l'impressionante distesa di 2,7 chilometri della Baia di San Francisco. Conosciuto in tutto il mondo per la sua bellezza, purtroppo funge da calamita per le persone che meditano il suicidio. Dal suo apertura nel 1937, sono stati registrati circa 1800 suicidi, con il numero effettivo probabilmente più alto.

Dopo numerosi appelli, inclusi quelli dell'organizzazione "Bridge Rail Foundation", le autorità di San Francisco hanno finalmente deciso di intervenire per salvare vite e prevenire i suicidi. Hanno installato reti di sicurezza in acciaio inossidabile a intervalli regolari su entrambi i lati del ponte, a 15 metri di distanza. Il progetto è iniziato nel 2018 e ha costato al distretto del ponte $224 milioni. Ha richiesto cinque anni per essere completato, con l'infrastruttura che è diventata operativa all'inizio del 2024.

I tentativi precedenti di implementare simili misure preventive avevano incontrato opposizione, principalmente riguardo all'aspetto del ponte. Tuttavia, i sostenitori hanno superato queste obiezioni e i loro sforzi sembrano dare risultati positivi. Dopo otto mesi, si è notato un trend. La media annuale di suicidi sul Golden Gate Bridge era di 30, ma nel 2024 ne sono stati segnalati solo quattro, come riportato dal "San Francisco Standard".

Although the safety nets minimize the risk of death, landing on them is incredibly painful. The safety net is essentially a solid metal platform, and individuals landing on it can expect bruises, sprains, and potentially broken bones, according to the bridge district. The design aims not only to protect but also to discourage such actions.

Paolo Cosulich-Schwartz, portavoce del Golden Gate Bridge, Highway, and Transportation District, notes, "In an ordinary year, we would have seen 15 to 20 suicides by now. Moreover, our staff would have intervened in 150 to 200 suicide attempts. By July, we typically conduct between 90 and 120 successful interventions." In contrast, this year, only 66 interventions were needed, thanks to the safety nets.

Although every suicide on the Golden Gate Bridge is a source of immense sadness, it's heartening to witness such a significant decrease in suicide numbers. There's optimism that San Francisco authorities may one day eliminate every suicide attempt at this renowned landmark.

