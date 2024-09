Diminuzione dei proventi delle pratiche mediche dovuta all'aumento delle spese

L'aumento dell'inflazione ha colpito anche le pratiche mediche in Germania. Secondo l'Ufficio federale di statistica, queste pratiche hanno registrato un aumento medio delle spese del 11,0% nel 2022 rispetto all'anno precedente. Questo ha coinciso con un aumento del 6,9% dei prezzi al consumo. Di conseguenza, le spese medie complessive per pratica medica sono aumentate da 420.000 euro nel 2021 a 466.000 euro nel 2022.

L'aumento delle entrate è stato solo del 5,3% a 796.000 euro, portando a una riduzione dell'utile netto medio per pratica del 1,5% a 331.000 euro, come riportato dall'ufficio di statistica. Si è notato che queste figure sono influenzate in modo significativo dalle pratiche ad alto rendimento e ad alto costo. La metà di tutte le pratiche mediche ha gestito entrate fino a 487.000 euro e un utile netto non superiore a 230.000 euro.

L'utile netto non equivale al profitto o al reddito dei medici. Rappresenta il risultato dell'anno finanziario dell'intera pratica, esclusi i costi legati ai trasferimenti di pratica e alle assicurazioni come salute, invalidità, pensione e assistenza infermieristica per i proprietari della pratica.

Non tenendo conto delle associazioni professionali interdisciplinari (BAG/pratiche associative) e dei centri di assistenza medica (MVZ), le entrate medie per pratica medica sono aumentate del 2,0% a 669.000 euro nel 2022.

Gli utili netti sono peggiorati anche nelle pratiche dentali e psicoterapeutiche nel 2022. Le pratiche dentali hanno mantenuto un'entrata media di 790.000 euro, leggermente invariata. Tuttavia, le spese sono aumentate del 7,1%, causando una diminuzione del 13,5% dell'utile netto per pratica a 243.000 euro.

Le pratiche psicoterapeutiche, nel frattempo, hanno visto la loro entrata media aumentare dello 0,8% a 128.000 euro. Tuttavia, le spese sono aumentate del 11,1%, portando a una diminuzione del 3,3% dell'utile netto per pratica a 88.000 euro.

