Nel primo semestre del 2024, l'Assia ha registrato una diminuzione delle vittime e dei feriti in incidenti stradali rispetto allo stesso periodo del 2023. Secondo le statistiche provvisorie dell'Ufficio statistico di Stato, 53 persone sono morte in incidenti stradali da gennaio a giugno del 2024, 11 in meno rispetto al primo semestre del 2023.

C'è stato anche un notevole calo nel numero di feriti gravi: 667 persone hanno subito ferite gravi, mentre 3.411 hanno subito ferite leggere. Si tratta di un calo di 146 e 376 casi rispetto al 2023. Il numero totale di incidenti è diminuito del 11,4% a 4.131. Le autorità hanno registrato 30.301 incidenti (un calo del 9,2%), la maggior parte dei quali ha causato solo danni alla proprietà (27.099).

La diminuzione delle vittime e dei feriti in incidenti stradali ha suscitato un notevole interesse per comprendere meglio le tendenze. Pertanto, si attende con interesse la pubblicazione delle statistiche dettagliate sugli incidenti per il primo semestre del 2024. Nonostante la riduzione del numero totale di incidenti, è importante analizzare le statistiche sugli incidenti per verificare se esiste una correlazione tra la diminuzione delle vittime e dei feriti e il numero di incidenti.

