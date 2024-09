Diminuzione dei crimini violenti osservata in tutto il paese; Nuove strategie per la sicurezza della comunità in tre città importanti

Per decenni, l'attività commerciale sulla Frederick Avenue nella zona sud-ovest di Irvington ha offerto ai vicini un rifugio dai gang e dagli spacciatori. Era un posto dove le persone potevano conversare liberamente di musica, famiglia e amici senza timore di essere prese di mira per la violenza o il furto. Come ha spiegato Scott a CNN, questo barbiere era l'unico posto dove le persone si sentivano a proprio agio nel parlare con persone genuine.

Di recente, questo spazio sicuro è diventato ancora più grande.

L'ufficio del sindaco, attraverso il suo progetto rivitalizzato di Riduzione della Violenza di Gruppo, ha condotto una retata sull'organizzazione di traffico di droga radicata da tempo che causava problemi nel quartiere e contribuiva alla violenza cittadina. Dodici individui sono stati incriminati per accuse di droga e armi, secondo Scott. L'Ufficio per la Sicurezza e l'Ingegno del Vicinato del sindaco ha giocato un ruolo nell'indagine sull'allegato sindacato criminale. Il sindaco ha quindi lanciato un avvertimento a chiunque non fosse disposto ad accettare la missione inversa di questo ufficio, che si concentra sul scoraggiare la violenza prima che accada.

"Approfitta del nostro potenziale per cambiare la tua vita", ha detto il sindaco, "o rischia di trovarti nei guai con la legge, possibilmente affrontando l'incriminazione e la detenzione".

La strategia sembra funzionare in base a certi indicatori.

La strategia di Riduzione della Violenza di Gruppo, che mira a ridurre gli omicidi attraverso uno sforzo collaborativo tra le forze dell'ordine, i servizi sociali e i membri della comunità, ha portato a una riduzione del 21% annuale degli omicidi a Baltimora lo scorso anno, secondo Scott. La riduzione della violenza è stata ancora più significativa quest'anno fino all'8 luglio, con gli omicidi in calo del 34%. Le statistiche della polizia sostengono queste cifre.

Tendenze simili sono emerse in altre città, come Detroit e San Antonio. Queste città attribuiscono le loro recenti riduzioni della criminalità agli investimenti nelle strategie di lotta al crimine che vanno oltre l'arresto e la condanna, incorporando servizi sociali, sostegno comunitario e alcuni finanziamenti del Piano di Soccorso Americano del 2021.

Il tasso complessivo di criminalità violenta è diminuito del 3% dal 2022 al 2023, secondo le statistiche dell'FBI rilasciate a ottobre. Questa diminuzione include anche un calo del 12% quasi negli omicidi e nelle morti non colpose, segnalando una delle maggiori riduzioni degli ultimi decenni. Questi dati sono cruciali per le elezioni del 2024, poiché sia i repubblicani che i democratici cercano di posizionarsi come duri sulla criminalità.

Le tendenze della criminalità possono essere complesse, influenzate da vari fattori sociali ed economici. Tuttavia, gli ufficiali di Baltimora vedono la strategia di Riduzione della Violenza di Gruppo come un componente vitale nella lotta della città contro la criminalità, in particolare i loro sforzi per promuovere l'impegno comunitario.

"Stiamo affrontando una mancanza di fiducia grave tra il governo e la comunità", ha dichiarato Stefanie Mavronis, direttore dell'ufficio per la sicurezza del vicinato. Ha citato le lezioni apprese dalla morte di Freddie Gray nel 2015 e dalle proteste successive come prova.

"L'impegno comunitario è fondamentale per risolvere i nostri problemi e dobbiamo essere un partner collaborativo delle strategie in futuro", ha aggiunto Mavronis.

Scott ha ribrandizzato un precedente programma cittadino come strategia di Riduzione della Violenza di Gruppo nel 2022, concentrandosi su un "deterrente mirato" pilota nel distretto occidentale della città, che aveva lottato con tassi elevati di omicidi e sparatorie per quasi un decennio.

Le forze dell'ordine, i fornitori di servizi sociali e i membri della comunità collaborano per identificare le persone a più alto rischio di essere vittime o perpetratori di violenza da arma da fuoco. Offrono quindi assistenza finanziaria per il trattamento della dipendenza dalle sostanze o il counseling per il collocamento lavorativo. La strategia costa circa 7,3 milioni di dollari all'anno, finanziati dal bilancio cittadino e dalle risorse federali, statali e filantropiche aggiuntive.

L'obiettivo è affrontare i problemi fondamentali che portano alla violenza, come nella zona intorno al barbiere. Malik Blandon ha acquistato il negozio dal cugino di Scott nel 2018.

Blandon ha detto a CNN che da quando la città ha fatto irruzione nell'allegato anello di droga, la zona è "più tranquilla e silenziosa". Tuttavia, Blandon, come altri residenti delle città degli Stati Uniti che hanno assistito a una diminuzione della criminalità seguita da un aumento, ha messo in guardia che "la violenza da arma da fuoco non è scomparsa. Non importa quante volte smantellano un gruppo, ne emergerà un altro".

Kennedy si è avvicinato a una gang da giovane, ha confessato, un percorso che alla fine ha portato all'omicidio di un amico. È stato accusato di omicidio di secondo grado e ha ammesso la colpevolezza di omicidio colposo, ha condiviso. Poco dopo aver lasciato il carcere, Kennedy ha incontrato Alia Harvey-Quinn, fondatrice e direttore esecutivo di FORCE Detroit, e sono diventati buoni amici. Ora collaborano.

L'impegno di Kennedy per la trasformazione è una caratteristica chiave di queste figure affidabili, che sono tenute a mantenere contatti frequenti ogni settimana - attraverso i social media, le chiamate telefoniche, i messaggi di testo e le visite personali - con coloro che sono a rischio di coinvolgimento nella violenza. Questi contatti possono servire a vari scopi, come la defusione dei conflitti sui social media, la raccolta di informazioni o l'incoraggiamento delle persone a evitare la violenza.

Harvey-Quinn ha spiegato che l'obiettivo finale è quello di costruire relazioni che FORCE Detroit possa utilizzare per intervenire quando necessario.

I risultati sono evidenti: FORCE Detroit ha assistito a una riduzione del 68% degli omicidi e degli spari non mortali nella sua zona da novembre a gennaio rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente; da febbraio ad aprile, ha registrato uno spostamento del 62%, secondo le statistiche della città.

Questi risultati hanno superato le statistiche delle altre zone ShotStoppers e hanno superato in modo significativo i miglioramenti nelle aree della città non sorvegliate da alcun gruppo ShotStoppers, Earnando a FORCE Detroit incentivi per le prestazioni di $175,000 in ciascuno dei due trimestri, secondo la città.

"I credo che le persone siano rimaste sorprese", ha detto Harvey-Quinn, riferendosi alle reazioni dei residenti al programma di FORCE Detroit. "Sorprese dall'autenticità e dalla profondità, sorprese che ci siano persone che si preoccupano di questi problemi e siano disposte a partecipare."

"E poi questo scatena un insieme di codici d'onore all'interno della nostra comunità che le persone hanno abbandonato, spesso perché si sentono che nessuno si preoccupa", ha aggiunto. "Una volta che si sentono che le persone si preoccupano, si presentano e proteggono il lavoro e l'organizzazione".

La polizia riconosce anche il valore. Il vice capo della polizia Charles Fitzgerald ha descritto lo sforzo di riduzione della violenza nella comunità come "uno strato eccezionale" su cui la legge può fare affidamento per aiutare a ridurre i reati violenti.

"È stato uno strumento prezioso", ha detto alla CNN, "e speriamo che continui".

Per ora, lo farà. A giugno, l'ufficio del sindaco ha annunciato che FORCE Detroit era uno dei quattro gruppi i cui contratti ShotStoppers sarebbero stati prorogati di un altro anno, mentre la città cerca anche di espandere il programma.

Strategia in 3 fasi a San Antonio

D'altra parte, le grandi città degli Stati Uniti come San Antonio hanno adottato un approccio contrario a Baltimora e Detroit.

San Antonio sta attivamente implementando un piano di riduzione della criminalità violenta in tre fasi formulato dai criminologi dell'Università del Texas a San Antonio e utilizzato anche a Dallas, Salt Lake City e Tacoma, Washington.

Le strategie sono state in circolazione per decenni, ma non sono mai state implementate insieme in questo modo, ha detto il criminologo dell'UTSA Michael Smith.

Finora, solo la prima fase è stata completata a San Antonio: un'iniziativa di "pattugliamento mirato" che aumenta la presenza della polizia nelle aree collegate alla criminalità. La seconda fase, ancora in fase di sviluppo, e la terza fase si concentreranno sui fattori sottostanti che contribuiscono alla criminalità.

Per la prima fase, le autorità hanno suddiviso San Antonio in una griglia di 300 metri per 300 metri, quindi hanno analizzato quali delle 133.000 celle hanno sperimentato la maggiore criminalità violenta e quando, ha spiegato Smith. Gli agenti hanno pattugliato queste aree quando i livelli di criminalità erano più alti per 15 minuti alla volta, ha aggiunto. Ogni 60 giorni, l'analisi della griglia veniva aggiornata e le risorse della polizia venivano allocate per coprire le 35 o poco più di celle più problematiche, ha spiegato Smith.

Il risultato è stata una riduzione del 37% della criminalità violenta nelle aree a alta criminalità rispetto all'anno precedente, un miglioramento che i criminologi dell'UTSA e il dipartimento di polizia della città attribuiscono a un fattore contribuente nella riduzione complessiva del 7,3% della criminalità violenta a San Antonio nel 2023, secondo il rapporto dell'UTSA.

"Quando questo piano è iniziato, non molte persone erano entusiaste perché sembrava troppo semplice e - per essere franchi - piuttosto noioso", ha detto il capo della polizia di San Antonio William McManus al comitato per la sicurezza pubblica della città in aprile, secondo l' affiliate CNN KSAT. "Ma il fatto è che funziona e credo che tutti si siano abituati a esso ora".

Tuttavia, il programma non è stato accolto favorevolmente da tutti.

Il consigliere distrettuale numero 2 Jalen McKee-Rodriguez ha descritto la prima fase del piano di riduzione della criminalità violenta come una "strategia di superficie" che non affrontava le cause fondamentali della criminalità, come la povertà e la mancanza di accesso al trasporto, all'alloggio e alle cure mediche.

Inoltre, i guadagni non sono evidenti per i residenti: la criminalità contro la proprietà rimane alta, ha affermato McKee-Rodriguez. E mentre gli omicidi sono diminuiti, le statistiche non tengono conto degli spari non mirati che ancora risuonano nei quartieri.

"Rende più difficile per i membri della mia comunità accettare che la criminalità stia diminuendo quando la loro paura, la loro paura per la sicurezza, è ancora molto presente", ha detto. "Non credo che i numeri significhino molto quando le realtà delle persone sono diverse".

Il funzionario della città è entusiasta, ha detto, di passare alla fase due, che il piano complessivo definisce "pattugliamento mirato, specifico per la posizione".

Questo approccio si concentra sui luoghi noti per la violenza costante, ha spiegato Smith, prima di incoraggiare le agenzie collaborative come la legge, il dipartimento dei vigili del fuoco, i parchi e la ricreazione, tra gli altri, ad analizzare i dati storici per comprendere perché queste aree potrebbero favorire la criminalità.

Le agenzie quindi si concentrano sulle soluzioni: dai fattori ambientali come i rifiuti, le auto abbandonate e l'illuminazione stradale insufficiente, all'assenza di servizi sociali come i programmi dopo la scuola.

Con la prima e la seconda fase fondate sull'idea che il crimine si verifica in un numero limitato di luoghi, la terza fase – incentrata sulla deterrenza – si basa sulla convinzione che solo un piccolo numero di individui è responsabile di una quota sproporzionata della criminalità violenta di una comunità, ha precisato Smith.

Questo concetto, nato alla metà degli anni '90, comporta l'identificazione di questi individui e il loro invito a un incontro con i funzionari del dipartimento di polizia, i pubblici ministeri e gli assistenti sociali, che li convincono a cambiare il loro modo di agire e a fornire risorse prima che gli assistenti sociali intervengano, in sostanza imitando le tattiche attualmente in atto a Detroit e Baltimora.

although McKee-Rodriguez, il membro del consiglio comunale, è più ottimista riguardo alle potenzialità delle fasi successive per affrontare le cause profonde del crimine, ha sottolineato che San Antonio già dispone di una vasta gamma di strumenti, agenzie e strategie per ridurre la violenza, come il modello "credibile messaggero" chiamato Stand Up SA.

“Ampliare questo programma sarebbe uno dei più grandi investimenti che possiamo fare come città”, ha dichiarato. “Ha già dimostrato un successo notevole nel promuovere la fiducia nelle comunità che non si fidano typically of government or city officials or law enforcement.”

A Baltimora, l'innovativo approccio alla sicurezza pubblica ha già ottenuto più sostegno rispetto alle iniziative del passato grazie alla sua intensa attività di coaching della vita, alloggio di emergenza, aiuto per l'occupazione e opportunità di stipendio, secondo Scott, ex presidente del consiglio comunale.

Questa volta, Baltimora sta affrontando anche “la povertà dilagante, decenni – se non di più – di razzismo sistemico e una scarsità di leadership efficace”, ha dichiarato Palermo, vice presidente esecutivo di Baltimora per Roca, partner nella Strategic Violence Reduction Strategy per interrompere i cicli di violenza e fermare le tendenze violente alimentate dal trauma.

“Per la prima volta da molto tempo, ora abbiamo l'opportunità di ridurre ulteriormente l'anno scorso la diminuzione dei delitti per due anni consecutivi”, ha informato Palermo a CNN. “Non si tratta di una semplice coincidenza; si tratta di un approccio olistico per affrontare una crisi di salute pubblica”.

L'investimento in organizzazioni comunitarie a Detroit rappresenta un “approccio diverso”, secondo Bettison, vice sindaco, compreso “l'istituzione di un sistema che ci consente di valutare il loro lavoro rispetto alle tendenze cittadine, consentendo così alle forze dell'ordine di apprezzare il valore dei loro sforzi”.

“Ora possiamo apprezzare veramente il loro vero valore”, ha detto.

Tuttavia, altri rimangono scettici. Alcuni residenti di Baltimora hanno detto a CNN che il calo del tasso di omicidi della città non influisce sulla loro sensazione di sicurezza nei quartieri colpiti da decenni da violenza

