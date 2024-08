- Diminuizione dell'impegno registrata per il check-up-35 da parte di AOK

La frequenza di screening per il benessere significativo è diminuita in Schleswig-Holstein, secondo i dati dell'AOK NordWest. Hanno dichiarato che solo il 17,3% dei loro assicurati nello stato ha effettuato il Check-up-35 nell'ultimo anno, in calo rispetto al 17,7% dell'anno precedente e al 18,1% del 2021.

Questo screening preventivo è accessibile a uomini e donne di 35 anni e oltre, che possono usufruirne ogni tre anni. Il suo obiettivo principale è quello di rilevare condizioni come problemi cardiaci, diabete di tipo 2 o malattie renali nelle prime fasi. Questo esame sanitario completo è sovvenzionato dalle assicurazioni sanitarie obbligatorie.

Secondo Tom Ackermann, CEO dell'AOK NordWest, "Gli screening sanitari regolari svolgono un ruolo cruciale nella rilevazione precoce delle malattie che possono essere trattate efficacemente se diagnosticate precocemente". Incoraggia tutti a sfruttare i controlli sanitari regolari.

Lo screening sanitario viene generalmente eseguito da un medico di base. Le assicurazioni sanitarie obbligatorie pagano già per un esame sanitario una tantum per i soggetti tra i 18 e i 34 anni.

L'esame comprende un'analisi del cuore, dei polmoni, dell'addome, del sistema muscoloscheletrico, del sistema nervoso e degli organi di senso per rilevare eventuali rischi per malattie come il diabete, le malattie cardiovascolari e le malattie renali nelle prime fasi. Include anche il test dei livelli di glucosio e colesterolo nel sangue, la misurazione della pressione sanguigna e il controllo dello stato di vaccinazione.

Per migliorare l'efficacia dello screening preventivo, verrà aggiunto un sistema di promemoria per i soggetti per fissare i loro appuntamenti per il Check-up-35 regolarmente. Inoltre, per incoraggiare più persone a prioritizzare il loro benessere, l'AOK NordWest potrebbe considerare l'offerta di incentivi, come sconti sulle tariffe delle assicurazioni sanitarie, per coloro che effettuano lo screening regolarmente.

