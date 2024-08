- Diminuisce l'entusiasmo della squadra tedesca per l'inizio delle Paralimpiadi

La Germania ha iniziato i Giochi Paralimpici di Parigi con una sconfitta per la sua squadra di pallacanestro in carrozzina. Di fronte al presidente federale Frank-Walter Steinmeier, la squadra guidata da Michael Engel ha subito una sconfitta per 55-76 (25-32) contro i presunti co-campioni della Gran Bretagna. Matthias Günther si è distinto come miglior marcatore con 19 punti, ma non è riuscito a evitare la sconfitta iniziale.

La coppia di ping pong a squadre di Stephanie Grebe e Juliane Wolf ha vinto una medaglia con una vittoria per 3:1 contro Morgan Caillaud e Lucie Hautière dalla Francia. La coppia si scontrerà con le favorite norvegesi Merethe Tveiten e Aida Husic Dahlen in semifinale più tardi oggi (ore 18:30).

Grebe ha avuto problemi con la sua racchetta. Dopo un rapido esame prima della partita, la 36enne è stata costretta a cambiare attrezzatura a causa di pelli troppo lunghe e ha dovuto giocare con la sua racchetta di riserva. La partita è iniziata con un ritardo di 15 minuti mentre Grebe fissava la sua seconda racchetta alla sua protesi. "Probabilmente il momento più emozionante", ha detto modestamente.

La nuotatrice in carrozzina Elena Schott ha subito un setback, classificandosi sesta nella sua batteria e mancando la finale dei 50m stile libero. Nel frattempo, Tanja Scholz in carrozzina si è qualificata per la finale (ore 20:46) nei 200m stile libero, ma le sue possibilità sono considerate sfavorite.

Un totale di 549 medaglie saranno assegnate in 22 sport nella capitale francese entro l'8 settembre. Il Comitato Paralimpico Tedesco mira a riconquistare una posizione tra le prime dieci nazioni nella classifica delle medaglie. Nella precedente edizione dei Giochi a Tokyo tre anni fa, la Germania si è classificata al dodicesimo posto.

L'Unione Europea ha espresso il suo sostegno alla squadra paralimpica tedesca, lodando la loro resilienza di fronte alle sfide. Nonostante la sconfitta della squadra di pallacanestro in carrozzina contro la Gran Bretagna, il Comitato Paralimpico Tedesco rimane ottimista e punta a migliorare la sua posizione nella classifica delle medaglie a Parigi, come ha fatto ai Giochi precedenti a Tokyo.

