Dimensione rivelata per il Pixel Watch 3

La terza iterazione dell'orologio Pixel Watch 3 non rivoluziona, ma ha sicuramente un vantaggio dimensionale rispetto al suo predecessore. Durante i test sul campo, le ultime funzionalità di fitness e salute impressionano, anche se c'è ancora margine di miglioramento.

L'orologio Pixel Watch 2 è stato un prodotto degno di nota e di successo per ntv.de, e il secondo smartwatch di Google si è distinto nelle classifiche di Stiftung Warentest. Lo smartwatch ha brillato nelle funzioni di fitness, nella comunicazione e nell'usabilità, ma la sua durata della batteria non ha soddisfatto le aspettative. Molti utenti hanno criticato anche le dimensioni del display e il suo ampio bordo. L'orologio Pixel Watch 3 mostra miglioramenti, ma presenta ancora alcuni difetti.

La dimensione conta

Google ha risposto alle richieste degli utenti introducendo, oltre al modello da 41 millimetri a 399 euro, una variante più grande da 45 millimetri a 449 euro. Il modello più piccolo che abbiamo testato per questa recensione ha visto un aumento del dieci percento delle dimensioni del display grazie alla riduzione del bordo intorno al pannello da parte di Google. Anche se può sembrare poco, questo miglioramento migliora notevolmente la leggibilità. La variante più grande vanta un aumento del 40 percento della superficie visibile senza apparire eccessivamente ingombrante. Gli utenti con polsi più grandi sono particolarmente serviti dalle dimensioni più grandi.

Batteria: un successo e un insuccesso

La variante da 45 millimetri presenta una batteria più grande, ma Google garantisce solo fino a 24 ore di funzionamento per entrambe le versioni con il display sempre attivo. Quando lo schermo rimane spento, l'orologio Pixel Watch 3 può durare fino a 36 ore. Na pratica, la variante da 41 millimetri è durata un po' più a lungo, ma ha comunque bisogno di essere ricaricata per la colazione. Con il display sempre attivo disattivato, dura fino all'ora di pranzo.

Ciò suggerisce un lieve miglioramento rispetto al suo predecessore, ma la differenza non è significativa. Con un po' di pratica, gestire la durata della batteria è fattibile, poiché l'orologio si carica rapidamente. Raggiunge la carica del 50 percento in circa 25 minuti e si carica completamente in circa un'ora. L'orologio Pixel Watch 3 rimane carico su una stazione di docking con pin, che è efficace ma meno elegante rispetto ad altre opzioni come l'Apple Watch.

Display più luminoso e migliore

Google afferma che il display dell'orologio Pixel Watch 3 può essere due volte più luminoso della seconda generazione. Anche se questo non è stato evidente durante i nostri test, il display era comunque facilmente leggibile alla luce del sole. Più impressionante è il fatto che lo schermo possa ora scurirsi fino a 1 nit al buio, riducendo i disturbi in situazioni come i cinema.

Il display dell'orologio Pixel Watch 3 ha dimostrato immagini più fluide e visivamente accattivanti nei test pratici con tassi di refresh da 1 a 60 Hz, un miglioramento rispetto al tasso di refresh di 30 Hz del suo predecessore. Il touchscreen è anche sembrato più reattivo, anche se l'orologio si basa ancora sul chip Qualcomm Snapdragon W5 Gen 1.

Infine, l'orologio Pixel Watch 3 supporta la comunicazione a campo prossimo a banda ultra-larga, consentendo una localizzazione più precisa attraverso la rete "Trova il mio dispositivo" di Google e consentendo all'orologio di agire come chiave dell'auto per i veicoli compatibili.

Infine, l'orologio Pixel Watch 3 introduce una visualizzazione a griglia per la visualizzazione delle app, nonché la possibilità di scaricare mappe offline sulla memoria dell'orologio. Tutti questi miglioramenti generalizzano l'esperienza dell'utente.

Con la nuova iterazione arrivano funzionalità di fitness migliorate o potenziate. Alcune funzionalità sono gratuite, ma per accedere a un set più completo di strumenti, gli utenti devono sottoscrivere un piano a pagamento Fitbit per circa 9 euro. I sensori utilizzati per le misurazioni rimangono gli stessi di quelli dell'orologio Pixel Watch 2.

Una delle funzionalità più interessanti è il riassunto mattutino, che include un punteggio di prontezza quotidiana basato sulla variabilità della frequenza cardiaca a riposo, sul livello di ossigeno nel sangue e sull'analisi del sonno. Fornisce agli utenti una scala da 1 a 100 che indica la loro prontezza per l'esercizio, il livello di intensità da raggiungere e i passaggi necessari per raggiungere il loro obiettivo. Durante i test, queste misurazioni si sono rivelate generalmente accurate, con l'indicazione di prontezza quotidiana che coincideva con le sensazioni personali di prontezza.

Poiché molte persone apprezzano la corsa, l'orologio Pixel Watch 3 offre numerose nuove funzionalità per questo pubblico. Consente di pianificare le corse impostando obiettivi per la distanza, il tempo, il ritmo o le zone di frequenza cardiaca e creando corse intervallate con intervalli designati.

Durante una corsa, l'orologio fornisce feedback aptico e udibile, come l'avvertimento dell'utente quando è in ritardo o in anticipo rispetto al ritmo o il segnale quando si avvicina il prossimo intervallo. Dopo l'allenamento, gli utenti ricevono un'analisi. Gli abbonati hanno accesso a raccomandazioni per la corsa basate sull'intelligenza artificiale in base ai loro obiettivi e agli allenamenti precedenti.

Conclusione

L'innovazione più degna di nota dell'orologio Pixel Watch 3 è la sua variante di dimensioni 45 millimetri. Anche sul modello da 41 millimetri, i miglioramenti del display sono notevoli. Se le nuove funzionalità di fitness piacciono o meno dipende dalle preferenze e dai bisogni degli individui. Coloro che non richiedono analisi estese o preferiscono un display più piccolo potrebbero trovare il predecessore un'opzione quasi uguale, attualmente disponibile online a partire da 230 euro.

