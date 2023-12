Personale

Dilma Rousseff in breve

Data di nascita: 14 dicembre 1947

Luogo di nascita: Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasile

Nome di nascita: Dilma Vana Rousseff

Padre: Pedro Rousseff, imprenditore edile

Madre: Dilma Jane (da Silva) Rousseff, insegnante

Matrimoni: Carlos Araujo (1973-2000, divorziato); Claudio Galeno Linhares (1968-inizio anni '70, divorziato)

Figli: con Carlos Araujo: Paula, 1976

Istruzione: Università Federale di Rio Grande do Sul, laurea in economia, 1977

Altri fatti

Prima di candidarsi alla presidenza, non si era mai candidata a una carica elettiva.

Si è unita al movimento di resistenza contro la dittatura militare ed è stata imprigionata e presumibilmente torturata nei primi anni Settanta.

La Rousseff ha democratizzato il settore elettrico brasiliano attraverso il programma "Luz Para Todos" (Luce per tutti), che ha reso l'elettricità ampiamente disponibile, anche nelle aree rurali.

Cronologia

1986 - Segretario alle finanze della città di Porto Alegre.

2003 - Viene nominato ministro delle miniere e dell'energia dal presidente Luis Inácio Lula da Silva.

2003-2010 - Presiede la Petrobras, l'azienda petrolifera statale brasiliana.

Giugno 2005-marzo 2010 - Capo dello staff di Lula da Silva.

Aprile 2009 - Le viene diagnosticato un linfoma al primo stadio e inizia il trattamento. A settembre viene dichiarata libera dal cancro.

31 ottobre 2010 - Vince il ballottaggio per diventare la prima donna presidente del Brasile.

21 settembre 2011 - Diventa la prima donna leader a dare il via ai dibattiti annuali dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite.

2011 - Le accuse di corruzione sono alla base del licenziamento di sei ministri del governo nel suo primo anno di mandato. Tra giugno e dicembre, il suo capo di gabinetto, i ministri del turismo, dell'agricoltura, dei trasporti, dello sport e del lavoro e 20 dipendenti dei trasporti si dimettono a causa dello scandalo.

17 settembre 2013 - Gli Stati Uniti e il Brasile decidono di comune accordo di posticipare la visita di Stato della Rousseff a Washington il mese prossimo, a causa delle polemiche sulle segnalazioni di spionaggio delle sue comunicazioni da parte del governo statunitense.

24 settembre 2013 - In un discorso davanti all'Assemblea generale delle Nazioni Unite, la Rousseff parla delle accuse di spionaggio da parte della National Security Agency statunitense. "Manomettere in questo modo la vita e gli affari di altri Paesi è una violazione del diritto internazionale e, in quanto tale, è un affronto ai principi che dovrebbero altrimenti governare le relazioni tra Paesi, specialmente tra nazioni amiche".

2014 - I dirigenti di Petrobras sono accusati di aver "dirottato" illegalmente miliardi dai conti della società per uso personale o per pagare funzionari. La Rousseff è stata presidente di Petrobras durante molti degli anni in cui si è verificata la presunta corruzione. Nega di essere a conoscenza della corruzione.

26 ottobre 2014 - Vienerieletta presidente.

2 dicembre 2015 - Lo speaker della Camera bassa del Congresso del Paese, Eduardo Cunha, lancia untentativo di impeachment contro la Rousseff. La Rousseff è stata accusata di aver nascosto un deficit di bilancio per vincere la rielezione nel 2014 e gli oppositori la accusano della peggiore recessione degli ultimi decenni.

17 aprile 2016 - Un totale di 367 legislatori della Camera bassa del Parlamento brasiliano votano per l'impeachment della Rousseff, superando la maggioranza dei due terzi richiesta dalla legge. La mozione di impeachment passerà poi al Senato del Paese.

12 maggio 2016 - IlSenato brasiliano vota 55-22 per avviare un processo di impeachment contro la Rousseff. La Rousseff si dimetterà per 180 giorni e il vicepresidente Michel Temer fungerà da presidente ad interim durante lo svolgimento del processo.

4 agosto 2016 - Dopo che un rapporto finale conclude che esistono motivi per procedere alla rimozione formale della Rousseff, la commissione per l'impeachment del Senato brasiliano vota a favore del processo alla presidente sospesa davanti all'intera camera del Senato.

25 agosto 2016 - Inizia il processo di impeachment della Rousseff.

31 agosto 2016 - Il Senato brasiliano vota 61-20 a favore della rimozione della Rousseff dal suo incarico.

5 settembre 2017 - Le accuse di corruzione vengono presentate contro la Rousseff, il suo predecessore Lula da Silva e sei membri del Partito dei Lavoratori. Sono accusati di aver gestito un'organizzazione criminale per sottrarre fondi all'azienda petrolifera statale Petrobras. Le accuse sono legate all'Operazione Car Wash, una lunga indagine sul riciclaggio di denaro condotta dal governo brasiliano. Lula da Silva, Rousseff e il Partito dei Lavoratori negano le accuse.

7 ottobre 2018 - La Rousseff ottiene solo il 15% dei voti come senatrice alle elezioni generali.

24 marzo 2023 - La Nuova Banca di Sviluppo annuncia che il suo consiglio di amministrazione ha eletto la Rousseff come nuovo presidente.

Fonte: edition.cnn.com