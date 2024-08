DIHK: la carenza di azubis peggiora

Una carenza di apprendisti in Germania peggiora: in un'indagine pubblicata giovedì dall'Associazione delle Camere di Commercio e Industria Tedesche (DIHK), il 49 per cento delle aziende di formazione ha dichiarato di non essere riuscita a occupare tutti i posti di formazione nell'anno scorso....