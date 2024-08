DIHK: la carenza di azubis continua a peggiorare

Il sondaggio pubblicato giovedì dalla Camera di commercio e industria tedesca (DIHK) ha rivelato che oltre un terzo delle aziende - il 35% - non ha ricevuto nemmeno una domanda. Si tratta di circa 30.000 aziende che offrono formazione.

I settori più colpiti sono industria, ospitalità, commercio al dettaglio, trasporti e costruzioni, secondo Achim Dercks, vice CEO della DIHK. In particolare, le piccole imprese stanno risentendo di questa situazione.

Le cause della carenza di apprendisti sono molteplici, con lo spostamento demografico che è uno dei fattori. Secondo la DIHK, i giovani mancano di "orientamento professionale efficiente e mirato". Le scuole dovrebbero dedicare più tempo a questo argomento e le materie finanziarie e MINT (matematica, informatica, scienze naturali e tecnologia) dovrebbero avere un ruolo maggiore nelle lezioni.

Inoltre, spesso c'è anche una mancanza di "istruzione di base solida", come dimostrano i recenti risultati degli studi PISA. "Il nostro sistema educativo deve migliorare in questo campo", ha sostenuto Dercks.

"Per necessità, le aziende stanno sempre più prendendo in mano la situazione e supportano i giovani con diverse difficoltà", ha dichiarato. Questo può includere corsi di tedesco e matematica, servizi pedagogici sociali e programmi di coaching per migliorare l'autogestione e la motivazione.

Come mostra il sondaggio, più della metà delle aziende tedesche utilizza ora la pubblicità sui social media per raggiungere i giovani. Tuttavia, questi canali non possono sostituire il contatto personale, con l'80% delle aziende che assume apprendisti attraverso giornate di prova o stage. Il sito web dell'azienda rimane particolarmente importante.

Sempre più aziende stanno inoltre assumendo o cercando di assumere persone dall'estero. Nel 2019, il 41% delle aziende lo ha fatto, passando al 48% nel 2023. I settori dell'ospitalità e dei trasporti e della logistica sono particolarmente alla ricerca di apprendisti stranieri, ha spiegato Dercks.

Tuttavia, ci sono ancora ostacoli all'assunzione di apprendisti stranieri, con la lingua che rappresenta il maggiore problema. L'81% delle aziende vede le insufficienti competenze linguistiche in tedesco come l'ostacolo principale. Inoltre, il 43% delle aziende che offrono formazione ritiene che i processi burocratici per i visti e le procedure di residenza rendano difficile il reclutamento.

Il gruppo parlamentare della Sinistra nel Bundestag vede anche le cattive condizioni di lavoro come una delle ragioni delle difficoltà nel riempire i posti vacanti. "Tro

Leggi anche: