Diffusione nazionale della salmonella segnalata dal RKI

Negli ultimi anni, l'Istituto Robert Koch ha documentato tra 1 e 6 incidenti di malattia correlata a Salmonella Umbilo annualmente. Tuttavia, entro il 2024, l'istituto ha registrato 98 infezioni. Questi casi non sono limitati alla Germania, poiché sono stati segnalati anche in Austria e Danimarca. Si sospetta che la Salmonella presente nell'insalata di rucola italiana sia alla base di queste infezioni.

La sequenza e la distribuzione di questi casi suggeriscono un collegamento con un prodotto alimentare ampiamente distribuito. Le persone colpite hanno indicato l'insalata di rucola come possibile fonte. In Austria, campioni di insalata di rucola dall'Italia hanno già dato risultati positivi per S. Umbilo, suggerendo che una parte sostanziale dei casi in tutti e tre i paesi potrebbe essere attribuita all'insalata di rucola contaminata.

Prime segnalazioni a fine luglio

I primi casi di malattia in Germania sono stati segnalati all'Istituto Robert Koch alla fine di luglio. Da agosto, si è assistito a un aumento significativo dei casi, con circa 16-18 nuovi casi segnalati ogni settimana. Tutti i Länder, ad eccezione di Brema e Saarland, sono stati interessati. Non sono state registrate vittime fino ad ora.

Poiché solo una piccola percentuale di persone con sintomi gastrointestinali cerca assistenza medica e ancora meno vengono sottoposti a test microbiologici, si ritiene che il numero effettivo di casi sia molto più alto. Inoltre, si prevedono ulteriori infezioni nel prossimo futuro.

La Salmonella Umbilo rappresenta un sottotipo relativamente raro del batterio Salmonella enterica. Come altri ceppi di salmonella, può causare intossicazione alimentare nell'uomo. I sintomi includono spesso diarrea, dolori addominali e crampi, nausea e vomito, e febbre. Nei bambini piccoli, negli anziani e nelle persone con sistema immunitario compromesso, i casi gravi possono essere particolarmente pericolosi.

L'Istituto Robert Koch, in qualità di organismo principale responsabile di questa indagine, ha collaborato con organizzazioni sanitarie internazionali per monitorare e contenere la diffusione della Salmonella Umbilo.

