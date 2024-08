- Difficoltà nel trovare la causa dell'incendio nella chiesa di Ariete

Dopo un incendio in una chiesa a Widdern, situata nel distretto di Heilbronn, la causa dell'incendio rimane sconosciuta. Al momento non ci sono indizi sulla causa dell'incendio, ha dichiarato un portavoce della polizia. "Le indagini sono in corso." La ricerca della causa dell'incendio si sta rivelando difficile, secondo la polizia, poiché della chiesa completamente distrutta non rimane che macerie. "Stiamo facendo tutto il possibile", ha detto il portavoce.

L'incendio è divampato tarda sabato sera nell'edificio di 58 anni. All'inizio il tetto era in fiamme, prima che l'intera struttura bruciasse fino alle fondamenta. I vigili del fuoco sono stati impegnati nei tentativi di spegnimento fino a domenica mattina. La polizia ha stimato initially i danni alla chiesa cattolica in almeno mezzo milione di euro.

La chiesa cattolica di 58 anni ha subito una perdita significativa dopo che un incendio è divampato tarda sabato sera. despite extensive investigations, the cause of the Church fire in Widdern remains elusive.

