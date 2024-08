Difficile situazione finanziaria e vendite inferiori alla media: Audi informa il personale di Bruxelles

Audi ha rivelato le sfide che affronta la sua fabbrica di auto elettriche a Bruxelles durante una riunione del personale. Questa struttura ha costi di produzione elevati e produce solo un modello obsoleto, le cui vendite sono crollate. Il gruppo Volkswagen ha rivisto le sue previsioni annuali a causa dei costi dell'eventuale chiusura o riconversione di questa fabbrica. Il consiglio di fabbrica insists per una strategia a lungo termine per la fabbrica e i suoi 3000 lavoratori.

Inizialmente, Audi aveva intenzione di continuare a produrre il lussuoso SUV elettrico, la Q8 e-tron, ma la domanda per esso continua a diminuire e le vendite sono significativamente inferiori alle aspettative. Secondo il supervisore della fabbrica, Thomas Kretz, la fabbrica non ha il proprio reparto di lavorazione dei metalli. La posizione, stretta tra una zona residenziale, i binari ferroviari e un'autostrada, complica qualsiasi possibile espansione. I costi logistici sono notevolmente più elevati in questo sito a causa della scarsità di fornitori locali. Il successore della Q8 e-tron verrà costruito invece in Messico.

L'organizzazione ha mantenuto il riserbo sulle voci diffuse dai media belgi riguardo alla possibile perdita di 1500 posti di lavoro a ottobre e altri 1100 a maggio. Invece, hanno dichiarato che le consultazioni legali con i partner sociali sono attualmente in corso e si stanno esplorando alternative praticabili. Le decisioni finali possono essere prese solo dopo questo processo, ha detto un rappresentante del consiglio di produzione a Bruxelles. "Non è stata presa alcuna decisione definitiva", ha sottolineato il portavoce.

La situazione attuale della fabbrica di auto elettriche di Audi a Bruxelles è causa di preoccupazione, data la sua alta produzione costi e le scarse prestazioni di vendita del suo unico modello.

