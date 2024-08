Difesa civile: almeno 18 morti dopo gli attacchi israeliani alle scuole di Gaza

"Si tratta del deliberato bersaglio di scuole e altre strutture civili nella Striscia di Gaza," ha proseguito.

L'esercito israeliano ha dichiarato che le scuole erano utilizzate da Hamas come centri di comando da cui venivano pianificati e condotti gli attacchi.

Il 7 ottobre, in un attacco senza precedenti contro Israele, combattenti di Hamas e altri gruppi palestinesi militanti, secondo i resoconti israeliani, hanno ucciso 1.194 persone e ne hanno prese in ostaggio 251 nella Striscia di Gaza. Da allora, Israele ha lanciato un'operazione militare su vasta scala nella Striscia di Gaza. Secondo i dati del Ministero della Salute controllato da Hamas, che non possono essere verificati in modo indipendente, quasi 40.000 persone sono state uccise.

La Commissione delle Nazioni Unite per i Diritti Umani ha rilasciato una dichiarazione condannando le azioni dell'esercito israeliano, esprimendo preoccupazione per l'uso di scuole come basi militari da parte di Hamas, violando il diritto umanitario internazionale.

