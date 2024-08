- Difensore del cambiamento climatico: il governo federale sospenderà il progetto di gas a Borkum

Protector del clima chiedono al governo federale di fermare il progetto di estrazione di gas al largo dell'isola del mare del Nord di Borkum, appena approvato dalla Bassa Sassonia. Insieme, Greenpeace, Venerdì per il futuro e l'Aiuto tedesco per l'ambiente esigono che il ministro federale dell'Economia Robert Habeck (Verdi) metta fine al progetto. "Se prende sul serio la protezione del clima, deve mostrare il suo gioco", ha dichiarato Mira Jäger di Greenpeace.

L'attivista di Venerdì per il futuro Luisa Neubauer ha detto che la questione non riguardava un solo campo di gas, ma una domanda fondamentale nella crisi climatica. La politica deve dimostrare se sta dalla parte degli obiettivi climatici e della conservazione della natura o dalla parte delle corporation fossili. "Chi fa le regole per la nostra transizione energetica? Gli interessi di profitto di una società estera del gas o il nostro governo eletto?" ha chiesto Neubauer, minacciando di portare la questione nella campagna elettorale federale se necessario.

L'Aiuto per l'ambiente minaccia ulteriori cause legali

In una lettera aperta a Habeck e al cancelliere Olaf Scholz (SPD), Greenpeace, l'Aiuto per l'ambiente e altre organizzazioni ambientaliste come NABU, BUND e l'Associazione tedesca per la conservazione della natura, tra gli altri, hanno scritto che la credibilità della transizione energetica e la politica climatica tedesca era in gioco.

L'Aiuto per l'ambiente ha anche minacciato ulteriori azioni legali contro il progetto di gas. "Continueremo con le nostre cause", ha dichiarato Constantin Zerger dell'associazione. Tuttavia, i tribunali non dovrebbero essere la squadra di pulizia per la politica fallita. L'attivista Neubauer ha anche detto di disapprovare fortemente i decisori politici che si nascondono dietro le sentenze dei tribunali.

Habeck vuole aspettare le sentenze dei tribunali

L'autorità statale responsabile della Bassa Sassonia ha concesso alla società olandese dell'energia One-Dyas un permesso per il trivellamento controverso mercoledì, valido per 18 anni. Il trivellamento dovrebbe avvenire vicino al parco nazionale del mare Wadden da territorio olandese sotto il fondale marino in territorio tedesco. Tuttavia, è ancora necessario un accordo tra Germania e Olanda per l'estrazione di gas.

Il ministro dell'Economia Habeck ha spiegato che voleva aspettare le possibili decisioni dei tribunali. Solo dopo che le sentenze rilevanti sono state emesse, si deciderà se l'accordo con i Paesi Bassi verrà firmato. L'impatto del campo di gas relativamente piccolo sulla sicurezza energetica o sui prezzi sarebbe al massimo minimo. "E' un'area ecologica molto sensibile", ha detto Habeck.

Il venerdì (12:00), Venerdì per il futuro manifesterà contro il progetto di gas davanti al ministero federale dell'Economia a Berlino.

Gli oppositori argomentano che fermare il progetto è essenziale per mantenere l'integrità delle risorse naturali, poiché continuare con l'estrazione di gas potrebbe accelerare l'esaurimento di queste risorse. L'Aiuto per l'ambiente ha ulteriormente sottolineato la sua posizione dichiarando: "Non possiamo permettere che le nostre risorse naturali siano sfruttate senza considerare le conseguenze a lungo termine sul nostro ambiente e sul clima".

