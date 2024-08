Dietro Dior e Armani c'è un sistema sull'orlo della schiavitù.

Dior e Armani sono due dei marchi di moda più noti al mondo. Tuttavia, sembra che la produzione dei loro prodotti di lusso sia lungi dall'essere lussuosa. Le aziende sono state accusate di aver sfruttato i lavoratori in condizioni deplorevoli nei loro laboratori. Questi marchi di moda non sono gli unici sotto indagine.

Chiedendo "Tutto questo è davvero 'made in Italy'?", il commesso di Dior nel negozio più prestigioso di Milano, in Via Monte Napoleone, risponde con un "Certo!" - e non mente. Tuttavia, questa è solo metà della verità.

La borsa "PO312YKY" del marchio Christian Dior costa 2600 euro nel negozio e infatti è stata prodotta in Italia. In particolare, a Opera, un sobborgo a sud di Milano. I materiali e la pelle, come dimostrano i documenti di trasporto, provengono da tessitori e conciatori italiani. Tutto vero "made in Italy". Il primo ministro italiano Giorgia Meloni potrebbe essere orgogliosa di questa produzione di lusso nel suo paese. Se non ci fosse il rapporto dell'indagine del reparto "Tutela del Lavoro" dei Carabinieri di Milano.

Due pubblici ministeri milanesi, Paolo Storari e Luisa Baima Bollone, hanno indagato sulle condizioni di lavoro in una serie di fabbriche nel sud di Milano. A tal fine, hanno inviato i Carabinieri del reparto "Tutela del Lavoro" nei luoghi in cui, tra gli altri per Dior e Armani, ma anche per altri marchi di lusso, venivano prodotti gli articoli in pelle più costosi.

Il 21 marzo 2024, i Carabinieri hanno visitato, tra gli altri, un'azienda che produceva la borsa Dior "PO312YKY". Il complesso sistema della catena di produzione tramite subappaltatori viene descritto nei dettagli nelle 97 pagine delle decisioni del tribunale. Ecco come funziona: sulla carta, la filiale italiana del gruppo LVMH, "Christian Dior Srl", acquista la borsa dalla società filiale "Dior Manufactures Srl". Tuttavia, le borse non vengono prodotte lì, ma solo acquistate e fatturate alla società madre. In realtà, la produzione viene passata tramite ulteriori subappaltatori italiani al link più basso della catena di fornitura e produzione, come alla società "Pelletteria Elisabetta Yang Srl". L'azienda appartiene all'imprenditore cinese Yang Xiao Wen, che ha la residenza regolare in Italia.

Condizioni igieniche catastrofiche

A Opera vicino Milano, i Carabinieri hanno scoperto: qui, le borse costose venivano realmente prodotte in un edificio a tre piani ai margini della città. Quando hanno circondato l'edificio, una persona ha cercato di scappare scalando il muro. L'uomo è stato fermato e, infatti, era un immigrato irregolare.

Nella fabbrica della società Yang, i Carabinieri hanno trovato 23 persone. Di loro, 17 erano cinesi, 5 venivano dalle Filippine. Quasi tutti vivevano e lavoravano direttamente in fabbrica. I Carabinieri hanno contato sette camere da letto, hanno trovato una cucina e stanze comuni. Nel rapporto si legge: "Le condizioni igieniche delle strutture igieniche non raggiungevano nemmeno gli standard minimi di salute".

Ancora peggio, i Carabinieri hanno scoperto che sui "macchinari di cucito e taglio, i profili di sicurezza erano stati rimossi e su due dispositivi, la protezione antincendio non funzionava". La protezione di sicurezza era stata rimossa per un semplice motivo: aumenta la produttività dei lavoratori sui macchinari. Il prezzo è il rischio per la propria salute. Inoltre, "i coloranti e i sostanze adesive erano conservati in contenitori e stanze completamente inadeguati senza alcuna misura di sicurezza".

Dai documenti sequestrati ai subappaltatori Yang e "New Leather" è risultato chiaro che avevano ottenuto i loro materiali grezzi, tessuti, pelle e accessori dalle società fornitrici di Dior in Italia. Dior è stata fatturata 53 euro per le borse finite. Si diceva che i dipendenti lì lavorassero solo a tempo parziale. Tuttavia, i Carabinieri sono riusciti a dimostrare che i macchinari funzionavano continuamente dalle 6:30 alle 21:15, sei giorni alla settimana, indicando un funzionamento a tempo pieno.

La situazione di Opera non è un caso isolato. I Carabinieri della "Tutela del Lavoro" hanno trovato condizioni simili in sei

Al sottocontrattista Wu Cai Ju, che affermava di lavorare solo per Armani, i Carabinieri hanno sequestrato 139 borse in pelle del marchio Giorgio Armani, nonché 206 pezzi di cinture beige e grigie. L'impiegato Dong Wen Tie ha dichiarato che la società cinese cuciva borse Armani insieme per 75 euro cadauna. Il proprietario Wai Cai Ju ha affermato di aver prodotto circa 1000 borse per Armani dal 23 marzo. Successivamente, sono state vendute ad Armani per 35-70 euro per borsa, che erano a malapena disponibili nei negozi per meno di 1000 euro.

Il tribunale di Milano sta prendendo molto sul serio l'indagine e ha posto le tre società interessate sotto una sorta di amministrazione giudiziaria per un anno. Questo passo è notevole perché è lo strumento usualmente utilizzato per riportare in acque legali le società controllate dalla mafia. In questo caso, uno dei più duri strumenti legali viene utilizzato contro i marchi di moda per prevenire "comportamenti criminali".

Per l'immagine pulita delle società di moda, si tratta di cose dure. Dopotutto, hanno stabilito linee guida rigorose per le condizioni di produzione per sé stesse. Secondo il tribunale, l'amministrazione giudiziaria non è intesa a punire le società come parte di un'organizzazione criminale, ma a prevenire che le società sane vengano infiltrate dal crimine. Invece, si mira a garantire che "il comportamento criminale sia prevenuto in futuro".

Six Days a Week, Working for 600 Euros Gross per Month

E dove il tribunale ha visto un tale comportamento criminale? Dior e Armani, secondo l'indagine dei Carabinieri, hanno sfruttato persone in spesso illegali laboratori a sud di Milano in condizioni completamente deplorevoli. Il pubblico ministero descrive la situazione trovata con parole chiare. C'è una "catena di produzione downstream in cui l'attività reale consiste nella significativa compressione dei costi di produzione di massa rispetto a quelli che si otterrebbero dall'applicazione corretta degli accordi collettivi e delle normative sulla tutela del lavoro".

Tramite l'uso, tra le altre cose, di lavoro illegale e non registrato, non informando i dipendenti sui rischi del lavoro e macchinari non standard con dispositivi di sicurezza rimossi per aumentare la produttività a discapito della sicurezza dei dipendenti, sono state ultimate le margen di profitto.

Le scoperte degli investigatori milanesi indicano che queste pratiche non sono state ideate dai subappaltatori più bassi. "La situazione scoperta è senza dubbio facilitata da una valutazione superficiale dei fattori di rischio delle firme di moda commissionate," sono certi i pubblici ministeri milanesi.

Le parole del pubblico ministero sono ancora miti. La mancanza di controllo da parte dei committenti è citata come causa. Tuttavia, un altro sospetto è vicino: tutti sapevano, dall'alto in basso. Dietro la lucente facciata della "made in Italy" della moda, gli investigatori hanno trovato un sistema sull'orlo della schiavitù. Lavoratori interrogati hanno dichiarato di lavorare sei giorni alla settimana per 600 euro lordi al mese.

Tali condizioni di lavoro non sono nuove in Italia, specialmente nell'agricoltura, dove decine di migliaia di migranti lavorano in condizioni disumane. Un sistema di sfruttamento che è anche facilitato in Italia perché il paese non ha un salario minimo. Il governo Meloni si oppone fortemente all'introduzione di un salario minimo richiesto dall'opposizione.

Apparently, another 13 fashion labels are under investigation

Dior non ha ancora commentato pubblicamente le accuse, ma collaborerà completamente con il tribunale, secondo fonti giudiziarie. Armani, d'altra parte, ha dichiarato in un messaggio: "Abbiamo appreso della misura precauzionale adottata dai tribunali di Milano contro Giorgio Armani (GA) Operations". La società ha sempre preso misure di controllo e preventive per minimizzare gli abusi nella catena di fornitura. "GA Operations lavorerà con la massima trasparenza con le autorità competenti per chiarire la sua posizione in questa questione", scrive Armani.

Oltre all'amministrazione forzata, Dior e Armani affrontano ulteriori problemi. L'autorità antitrust italiana ha annunciato di aver aperto indagini contro le due società per "promesse pubblicitarie illecite". L'accusa: hanno ingannato i consumatori con false dichiarazioni sulle condizioni di lavoro e la situazione legale con i fornitori.

Secondo i media italiani, le indagini sulle condizioni di lavoro nel mondo della moda italiana continuano. Si dice che altre 13 case di moda siano sotto indagine: Zara, Diesel, Hugo Boss, Hugo Boss Orange, Trussardi, Versace, Tommy Hilfiger, Gianfranco Ferré, Dolce & Gabbana, Marlboro e Marlboro Classic, Replay, Levi's.

