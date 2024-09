Dieter Bohlen presenta la sua "Collezione di musica d'oro"

La 21ª edizione di "Germany's Got Talent" inizia proprio in tempo per la stagione delle festività. A partecipare ci sono il nuovo "Re Leone", un veggente privo di talento di Berlino, e un imitatore di Phil Collins che lascia tutti a bocca aperta.

Il sogno di diventare famosi sotto la bandiera di "Germany's Got Talent" continua, salendo sul palcoscenico principale contro lo sfondo mozzafiato di "Europa Park". Con la "Silver Star", il "Timburcoaster" e il "Matterhorn Blitz" nelle vicinanze, la giuria di prestigio composta da Beatrice Egli, Loredana, Pietro Lombardi e Dieter Bohlen ascolta attentamente. Chi di loro ha il maggiore potenziale per aggiudicarsi la tanto ambita corona di "Germany's Got Talent"?

La giuria si tuffa subito nell'azione. Le selezioni iniziano con la presenza del famoso barista di Amburgo, Nissim Mizrahi. Questo 60enne padre di tre figli ha un incredibile somiglianza con Phil Collins, organizza concerti in solitaria su TikTok e ha una voce che stimola shock uditivi, facendo sedere l'intera giuria dopo il primo verso.

Un Inizio Senza Precedenti

Nissim dimostra magistralmente l'intero spettro del rock/pop per adulti. Che si tratti di "Walking By Myself" di Gary Moore o "How Am I Supposed To Live Without You" di Michael Bolton, questo cantautore eterno, che ha cantato con Udo Lindenberg a 15 anni, non lascia nulla di intentato. Questo momento potente porta Dieter Bohlen a mettersi di fronte a Nissim, annunciando: "Mai prima d'ora, in 'Germany's Got Talent', un primo concorrente ha ricevuto il 'Golden CD' così velocemente!" Dopo un assaggio del suo Phil Collins, ("In The Air Tonight"), Nissim se ne va con il suo "Golden CD" e il biglietto di richiamo che lo accompagna. Un debutto incredibile!

Altri meritevoli concorrenti ottengono il loro biglietto per il richiamo nel primo giorno di selezioni. Ad esempio, Leonardo, un 22enne tatuato di origine brasiliana-austriaca che ha preso il posto di Shawn Mendes, riceve un'ovazione fragorosa. Luca Montante, un 22enne austriaco, impressiona la giuria con il suo spirito combattivo. Come Pietro prima di lui, Luca ha affrontato numerosi rifiuti prima delle selezioni. Ora, vuole dimostrare il suo idolo: "Lotta come un leone!" Subito dopo, la melodia del piano di "Another Love" di Tom Odell conquista il pubblico e il "leone" della regione del Taunus sale al richiamo. Adrian, un padre single di 37 anni dalla Germania, che ha un'incredibile somiglianza con un orso ma una voce vellutata, ottiene anche il suo posto nel prossimo turno, accompagnato da "The Way" di Grönemeyer. I membri della giuria sono stati toccati dalla sua sincerità: "Ho creduto ogni parola che hai cantato", ha dichiarato Loredana, la voce piena di emozione.

Infradito, Giubbotti d'Arte Pop e Nessun Talento

Molti promettenti talenti vocali e aspiranti performers scelgono di mostrare le loro abilità. La voce di Lisa da Bischofsheim è vulnerabile come un palloncino che si gonfia, mentre Apache-Double Metin lotta con le note giuste. Tuttavia, il momento "oh no!" della giornata appartiene a Florian Rateuke di Berlino, che si presenta come il "più giovane veggente della Germania".

Prima ancora di iniziare la sua esibizione, a causa dell'espressione del viso di Loredana, è già chiaro che Karim Adeyemi potrebbe unirsi allo Schalke l'anno prossimo. L'atmosfera si fa tesa e il motivo è ovvio. Non appena parte la base di "Ice Cream" dei Twenty4Tim, Florian si spoglia, lasciando un tanga mimetico blu-rosso-bianco e una sostanza spray appiccicosa sul suo stomaco nudo. Fortunatamente, il critico Dieter Bohlen bypassa la suspense e dichiara senza esitare: "Non sai nemmeno fare mediocremente!" Il resto della performance imbarazzante di Mr. Rateuke lascia i membri della giuria senza parole. Tuttavia, Beatrice lo consola mentre se ne va, dicendo: "Auguri di pronta guarigione!" Siamo d'accordo.

La giuria prende nota della performance di Florian, come è tenuta a fare, con Beatrice che menziona: "Il seguente deve essere segnalato: l'audizione di Florian Rateuke, che non ha soddisfatto le aspettative dello show del talento".

Dopo gli eventi inaspettati con Florian, la competizione prosegue con il prossimo concorrente, Hannah di Monaco, che impressiona la giuria con la sua voce unica e presenza scenica.

