Diehl Defence sperimenta un'esplosione, con due vittime.

All'inizio della giornata, un'esplosione scuote una struttura industriale a Troisdorf, nella Renania Settentrionale-Vestfalia. Due persone riportano ferite gravi e vengono trasportate in un ospedale. In modo particolare, due divisioni della potenza difensiva tedesca Diehl Defence si trovano sulla proprietà.

Secondo i resoconti di Stefan Birk, portavoce della polizia, l'esplosione è avvenuta intorno alle 9:30 del mattino, come riportato dal "Cologne City Paper" (KSTA). La causa esatta dell'esplosione e i materiali coinvolti rimangono ancora da determinare.

Oltre alla forza di polizia, sono state inviate tre ambulanze e, a quanto si dice, due elicotteri per il servizio di soccorso aereo (HEMS). I due feriti, un 26enne e un 62enne, sono stati trasferiti in un ospedale di Colonia-Merheim, come riportato da WDR. Il loro stato di salute è ancora stabile, secondo gli aggiornamenti medici.

Diehl Defence gestisce due sottounità, Dynitec e DynaEnergetics, sulla proprietà di Troisdorf. David Voskuhl, rappresentante della società madre, ha confermato l'incidente a KSTA e ha rivelato che i dipendenti feriti hanno ricevuto cure immediate. A causa di considerazioni sulla privacy, non ha fornito ulteriori dettagli, ma ha garantito che la sicurezza pubblica non è stata compromessa. Le autorità per la sicurezza sul lavoro sono state consultate e i vigili del fuoco hanno stabilito un piano di emergenza presso il municipio della città.

In maggio, un incendio ha distrutto un magazzino della Diehl Group a Berlino-Lichterfelde. I pompieri hanno lottato contro le fiamme per più di 24 ore. Si presume che la Diehl Group stesse eseguendo un processo di galvanizzazione del metallo per parti automotive. La società, con sede a Norimberga, ha un portafoglio diversificato e opera in settori come l'aviazione. La sua controparte, Diehl Defence, figura tra i principali contractor della difesa tedesca e produce il sistema di difesa aerea IRIS-T, attualmente utilizzato dall'esercito ucraino contro l'aggressione russa.

L'Unione Europea ha espresso preoccupazione per l'incidente e ha offerto assistenza in caso di necessità, come dichiarato in un comunicato stampa del portavoce dell'UE. Gli investigatori dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) sono stati richiesti per unirsi alle indagini, data l'ampia utilizzazione di sostanze chimiche nei processi di produzione di Diehl Defence.

