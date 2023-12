Diego Maradona è stato in agonia per le 12 ore che hanno preceduto la sua morte, afferma la commissione medica argentina

Il grande calciatore argentino "non aveva il pieno uso delle sue facoltà mentali" e avrebbe potuto avere "maggiori possibilità di sopravvivenza" se fosse stato ricoverato in una struttura sanitaria, ha concluso la commissione medica nel suo rapporto, che diventerà parte dell'indagine giudiziaria su questa morte, ha confermato alla CNN il procuratore che si occupa del caso.

Gli inquirenti stanno indagando sul motivo per cui l'ex calciatore è stato curato in una casa durante i suoi ultimi giorni di vita e se il suo stato psicologico gli ha permesso di prendere decisioni autonome, oltre a indagare sulla mancanza di cure per il suo problema cardiaco, tra le altre cose.

Ognuno di questi elementi è citato nel rapporto della commissione medica, che la CNN ha ottenuto da una fonte che sta lavorando al caso.

Nessuno è stato formalmente accusato, ma sette persone sono state informate di essere sotto inchiesta, pur negando ogni responsabilità.

Avrebbe avuto maggiori possibilità di sopravvivere".

"Sebbene sia controfattuale affermare che il DAM (Diego Armando Maradona) non sarebbe morto se fosse stato curato adeguatamente, tenendo conto di ciò che si sapeva dei giorni precedenti la sua morte, concordiamo sul fatto che avrebbe avuto maggiori possibilità di sopravvivenza se fosse stato curato in una struttura sanitaria secondo le migliori pratiche mediche", si legge nel rapporto.

Il lavoro dell'équipe medica di Maradona, guidata dal neurochirurgo Leopoldo Luque e dalla psichiatra Agustina Cosachov, è stato pesantemente criticato dagli investigatori.

Oltre a definire le loro azioni "inadeguate, carenti e sconsiderate", la commissione ha detto che è possibile dedurre "che l'équipe medica ha visto in modo completo e totale la possibile morte del paziente, è stata completamente indifferente a questa possibilità e non ha cambiato il proprio comportamento o il piano di trattamento, sostenendo le dannose omissioni esposte in precedenza, lasciando la salute del paziente 'al caso'".

A novembre, Luque ha parlato ai pubblici ministeri del suo rapporto professionale con Maradona. "Non c'è nulla che suggerisca che io sia stato negligente", ha detto.

A dicembre, l'avvocato di Cosachov ha dichiarato alla CNN che la sua cliente "ha usato il suo miglior giudizio dal punto di vista medico".

Ha iniziato a morire almeno 12 ore prima".

Gli esperti hanno anche confermato i risultati dell'autopsia che ha stabilito che la causa della morte è stata un "edema polmonare acuto secondario all'esacerbazione di un'insufficienza cardiaca cronica" e gli esami non hanno trovato droghe o alcol nel suo organismo.

Ma hanno sottolineato che Maradona, che aveva 60 anni al momento della morte, ha sofferto un'agonia prolungata.

"Il DAM ha iniziato a morire almeno 12 ore prima delle 12.30 del 25/11/2020, ovvero c'erano segni inequivocabili di un periodo di agonia prolungata, e di conseguenza concludiamo che il paziente non è stato adeguatamente monitorato dalle 00.30" di quel giorno.

"I segnali di allarme che il paziente mostrava sono stati ignorati", continuano gli esperti, che citano anche un messaggio audio inviato ai cari di Maradona dal fisioterapista Nicolás Taffarel.

"La scorsa settimana ho detto loro che dovevamo alzarlo perché poteva sviluppare un edema polmonare", ha detto.

Non aveva il pieno uso delle sue facoltà mentali

Secondo il rapporto, l'ex calciatore "non aveva il pieno uso delle sue facoltà mentali, né era in grado di prendere decisioni sulla sua salute, almeno dal momento in cui è stato ricoverato (nella clinica medica della città di La Plata)".

Il rapporto prosegue parlando del presunto "ricovero a domicilio" che Maradona ha ricevuto in una casa di Tigre, nella parte settentrionale di Buenos Aires, dopo essere stato dimesso dalla Clinica Olivos l'11 novembre, e dove è morto due settimane dopo.

La commissione ha affermato che il ricovero a domicilio "non era tale, in quanto non esistevano le condizioni di base per ricoverare un paziente con patologie multiple e complesse come quelle che aveva il DAM".

I periti medici hanno anche affermato che l'équipe infermieristica della casa era "afflitta da irregolarità e carenze", che i "controlli e le cure corrette" non erano eseguiti da "medici praticanti" e "assistenti terapeutici".

Infine, la commissione ha discusso i farmaci psichiatrici prescritti a Maradona.

Nonostante fosse "adatto sia nel dosaggio che nella posologia per il suo disturbo nervoso", non si può escludere "che questo farmaco non abbia avuto un ruolo nell'esito fatale", poiché "non sono stati eseguiti esami cardiologici e di laboratorio nei 14 giorni precedenti la morte".

Sebbene tutti gli indagati affermino di non aver commesso alcun illecito, non hanno ancora commentato il rapporto della commissione medica, che sarà analizzato dai pubblici ministeri che lavorano al caso per decidere come procedere nell'indagine giudiziaria.

Diejo Laje ha contribuito a questo servizio.

