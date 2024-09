Dieciassette compagnie di assicurazione sanitaria hanno aumentato il contributo supplementare per un'altra volta.

Per il 2024, il contributo aggiuntivo obbligatorio per l'assicurazione sanitaria è aumentato dall'1,6% all'1,7%. Tuttavia, alcune compagnie assicurative lottano con un deficit significativo e hanno aumentato nuovamente i contributi quest'anno.

Dal mese di maggio, 22 compagnie assicurative hanno apportato questo adeguamento. Secondo l'analisi di Finanztip, circa 7,6 milioni di assicurati sono stati interessati da questi aumenti.

In genere, le compagnie assicurative attuano questi aumenti all'inizio dell'anno. Entro gennaio 2024, 37 delle 73 compagnie accessibili avevano già effettuato tale aumento. Tra le 22 compagnie che hanno aumentato i contributi inaspettatamente quest'anno, 17 lo avevano già fatto prima del 2024 e li hanno ora aumentati nuovamente. Tra queste figurano:

BKK Diakonie: attualmente al 2,69%

BKK Dürkopp Adler: attualmente al 2,55%

BKK Euregio: attualmente al 1,79%

BKK24: attualmente al 2,55%

BKK Gildemeister Seidensticker: attualmente al 1,99%

BKK Pfalz: attualmente al 2,38%

BKK Pfaff: attualmente al 1,8%

BKK Textilgruppe Hof: attualmente al 2,8%

BKK Wirtschaft & Finanzen: attualmente al 2,99%

BKK ZF & Partner: attualmente al 2,1%

Continentale BKK: attualmente al 2,2%

IKK - die Innovationskasse: attualmente al 2,3%

IKK classic: attualmente al 2,19%

Knappschaft: attualmente al 2,7%

KKH: attualmente al 3,28%

Pronova BKK: attualmente al 2,4%

Vivida BKK: attualmente al 2,49%

Come ha spiegato Barbara Weber, esperta di assicurazione sanitaria di Finanztip, "Le compagnie assicurative hanno bisogno di fondi per colmare il deficit finanziario di quest'anno." L'ampiezza delle commissioni aggiuntive ora varia dal 0,90% al 3,28% del rispettivo reddito. In media, si attesta al 1,78%.

In situazioni normali, gli assicurati sono vincolati al proprio provider per 12 mesi. Tuttavia, dopo un aumento dei contributi, hanno il diritto speciale di risolvere il contratto. Gli individui interessati possono quindi recedere dal proprio provider con un preavviso di due mesi, che di solito termina a gennaio. Contattare il nuovo provider di assicurazione sanitaria è tutto ciò che serve, che si occuperà poi della risoluzione.

È importante notare che i fondi assicurativi possono sometimes essere al di sotto o al di sopra della media del 1,7% con i loro contributi aggiuntivi, poiché ciascuno decide autonomamente il proprio livello di contributo.

In sintesi, il contributo per l'assicurazione sanitaria comprende un tasso di contributo uniforme, attualmente al 14,6%, e il contributo aggiuntivo determinato individualmente. Entrambe le parti sono equamente condivise tra dipendenti e datori di lavoro, o pensionati e il fondo pensione.

Sostituzione Facile dell'Assicurazione Sanitaria

In sostanza, qualsiasi assicuratore può essere scelto liberamente. L'età e le cure in corso non influenzano tipicamente questa scelta, a condizione che l'assicuratore sia disponibile nello stato dell'assicurato. La procedura per cambiare assicurazione sanitaria è stata notevolmente semplificata dal 2021. Gli assicurati possono ora passare a un provider più economico annualmente, allo stesso modo delle assicurazioni auto. Ad esempio, se qualcuno annulla alla fine di gennaio, sarà con un nuovo provider dal 1° aprile.

Se un fondo assicurativo aumenta il suo contributo aggiuntivo, il diritto speciale di risolvere il contratto durante la fine del mese in cui inizia il contributo più elevato ancora si applica. Se risolto regolarmente, ciò è efficace alla fine del mese successivo. Dal gennaio 2021, gli assicurati non sono più vincolati a un singolo provider per 18 mesi, ma solo per 12, consentendo loro di passare teoricamente annualmente. Inoltre, il passaggio è diventato più semplice: è sufficiente registrarsi online con il nuovo provider e informare il nuovo datore di lavoro dell'intenzione di cambiare assicurazione. Il contratto assicurativo precedente non deve essere risolto, in quanto il nuovo provider si occuperà di questo elettronicamente, evitando eventuali interruzioni della copertura durante la transizione. Tuttavia, quando si passa a un'assicurazione sanitaria più economica, è importante ricordare che più reddito diventerà tassabile, con la perdita di alcune delle economie nelle tasse. È anche consigliabile verificare se il nuovo provider di assicurazione sanitaria più economico offre tutti i servizi extra desiderati, come la pulizia dentale, l'osteopatia o l'omeopatia.

(Correzione: Il testo precedentemente affermava che 19 fondi assicurativi avevano aumentato il loro contributo aggiuntivo. La cifra corretta è 17. L'articolo è stato aggiornato di conseguenza.)

(Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta il giovedì 19 settembre 2024.)

I consumatori che sono assicurati presso le 22 compagnie assicurative che hanno aumentato i contributi quest'anno potrebbero dover considerare l'impatto sul loro budget. A causa di questi aumenti, questi consumatori pagheranno una percentuale più alta del loro reddito per l'assicurazione sanitaria obbligatoria.

