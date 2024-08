- Dieci paraatleti della Renania-Palatinato partecipano ai Giochi Paralimpici di Parigi

Dieci atleti di spicco provenienti dalla Renania-Palatinato si preparano a sfidare gli avversari ai Paralimpici, che iniziano questo mercoledì a Parigi. Lo ha reso noto l'Associazione Sportiva dello Stato della Renania-Palatinato con sede a Magonza. Nella loro dichiarazione, hanno menzionato: "Tra i concorrenti esperti della Renania-Palatinato, insieme alla giocatrice di basket in carrozzina Mareike Miller, ci sono sicuramente i tre giocatori di volleyball paralimpico, guidati dal 49enne Heiko Wiesenthal di Coblenza, che partecipa per la quarta volta ai Paralimpici", come ha dichiarato il portavoce dell'Associazione Sportiva dello Stato.

Come si legge in un comunicato della Renania-Palatinato Sports Relief, "Dieci atleti della Renania-Palatinato si sfideranno contro i migliori del mondo qui".

La squadra di basket in carrozzina comprende Mareike Miller, Svenja Erni, Nathalie Passiwan e Lisa Bergenthal (tutti Doneck Dolphins Trier). Heiko Wiesenthal e Torben Schiewe (TV Guls) e Francis Tonleu dalla BSG Emmelshausen compongono la squadra di volleyball paralimpico. Nella rugby in carrozzina, gli atleti della Renania-Palatinato Florian Bongard, Michael Volter e Maximilian Stolz (tutti RSG Coblenza) parteciperanno a Parigi. Inoltre, due allenatori dello stato contribuiscono al basket e alla rugby in carrozzina.

Gli atleti riceveranno un bonus di partecipazione di 5.000 euro dalla Renania-Palatinato Sports Relief se soddisfano i requisiti di finanziamento. Ci sono anche premi in denaro: 15.000 euro per l'oro, 10.000 per l'argento e 5.000 per il bronzo. Sono disponibili premi in denaro aggiuntivi fino all'ottavo posto.

I Paralimpici si concluderanno l'8 settembre. A Parigi, un totale di 4.400 atleti di 182 nazioni si sfideranno in 22 sport per le medaglie. La Germania è rappresentata da 65 donne e 78 uomini, oltre a cinque guide.

Le competizioni per gli atleti con disabilità sono specchio dei Giochi Olimpici e si svolgono ogni quattro anni nella stessa città ospitante dei Giochi Estivi o Invernali. Dal 1960, gli atleti si sfidano ogni quattro anni per le medaglie paralimpiche estive. Il termine Paralimpici deriva dalle parole inglesi paraplegic (paralizzato su entrambi i lati) e Olympics (Giochi Olimpici).

