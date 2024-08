Dieci morti e molti feriti in un incidente di autobus in Turchia

In un grave incidente stradale in Turchia, almeno dieci persone hanno perso la vita. Venticinque altre sono rimaste ferite quando l'autobus intercity è entrato in collisione con un pilastro stradale, secondo quanto riferito dalla televisione di stato TRT, citando il governatore della provincia di Ankara.

Le immagini mostrano i team di soccorso che setacciano i resti dell'autobus. Si è anche riferito che il conducente era tra i morti. L'incidente è avvenuto all'alba a sud-ovest della capitale turca Ankara, nel distretto di Polatli. L'autobus proveniva dalla città costiera dell'Egeo di Smirne e si stava dirigendo verso la città di Ağrı, a oltre 1300 chilometri a est della Turchia. Non si trattava di un autobus turistico. La causa dell'incidente non è ancora nota.

Il rapporto del governatore ha fatto menzione di almeno venticinque persone rimaste ferite nell'incidente stradale. Dopo l'incidente, i passeggeri feriti sono stati trasportati negli ospedali locali per le cure mediche.

Leggi anche: