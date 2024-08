- Dieci iniziative premiate con il premio per la conservazione del patrimonio dell'Assia

Il funzionario ministeriale Timon Gremmels, rappresentante del partito SPD come Ministro della Cultura dell'Assia, ha assegnato il Premio per la Tutela del Patrimonio 2024 a dieci progetti eccezionali. La somma totale del premio di 34.500 euro è stata assegnata a individui e gruppi che hanno dimostrato eccezionali sforzi nella conservazione del patrimonio culturale, ha dichiarato il ministero. Gremmels ha elogiato: "Con questi progetti, i vincitori hanno non solo protetto i monumenti storici, ma hanno anche notevolmente arricchito l'identità e la qualità della vita della comunità". Ha inoltre sottolineato: "I loro progetti dimostrano come il nostro patrimonio culturale possa prosperare grazie all'azione dedicata".

Il primo premio nella categoria "Vivere in un Monumento" è stato assegnato alla costruzione del 1955 "Zum goldenen Rad", situata a Frankfurt sul Römerberg. La giuria ha riconosciuto i significativi miglioramenti apportati all'edificio, sottolineando che il progetto "serve come modello vitale per l'accettazione dell'architettura del dopoguerra, spesso trascurata nell'opinione pubblica". Nella categoria "Trasformare e Riqualificare", il primo premio è andato al progetto Hofgut Schmitte a Biebertal, distretto di Gießen, che ha visto un accurato restauro del complesso del mulino del 15° secolo, abilmente integrato in un concetto di pianificazione urbana.

La categoria "Castelli e Palazzi" ha visto la Burgruine Wallrabenstein a Hünstetten, distretto di Rheingau-Taunus, ottenere il primo posto. L'impegno inesorabile di una coppia ha garantito il restauro del rudere del 14° secolo. L'estensione della torre del Rotes Schloss a Tann, nella Rhön, ha ottenuto il secondo posto in questa categoria.

I seguenti progetti hanno ricevuto il premio onorario insieme a un premio di 2.500 euro ciascuno: "Seligenstadt Vecchia Città Vivibile", "Monumento Culturale Punto Alpha", una torre di osservazione degli Stati Uniti lungo il confine interno tedesco, e il Tempio di Ludwig a Darmstadt.

Il Premio per la Tutela del Patrimonio dell'Assia, avviato dall'Ufficio di Stato per la Tutela del Patrimonio e dalla Lotto Hessen GmbH nel 1986, è ora giunto alla 39° edizione. La Lotto Hessen ha finanziato il premio con 27.000 euro per quest'anno. Il premio onorario sottolinea il ruolo importante della comunità nel restauro di un monumento culturale, con un fondo premio di 7.500 euro fornito dalla Cancelleria di Stato dell'Assia.

Il vincitore del primo posto nella categoria "Castelli e Palazzi" proviene da Hünstetten, specificamente dalla Burgruine Wallrabenstein nel distretto di Rheingau-Taunus. Il vincitore del secondo posto in questa categoria era l'estensione della torre del Rotes Schloss, situata a Tann, parte della regione della Rhön.

Leggi anche: