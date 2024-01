Dieci anni dal boom al fallimento, il calcio cinese è in caduta libera

Un decennio dopo che il flusso di denaro cinese ha fatto scalpore nel mercato calcistico mondiale, la certezza che la Cina sarebbe diventata uno dei principali attori del gioco appare sempre più come una scommessa a lungo termine.

La decisione di rinunciare ai diritti per le finali della Coppa d'Asia del prossimo anno, presa dalla Cina lo scorso fine settimana citando le incertezze della Covid-19, ha lasciato il calcio cinese di fronte a un futuro incerto.

Lo svolgimento del campionato continentale quadriennale in nove nuove arene scintillanti e in uno stadio ricostruito avrebbe dovuto essere un trampolino di lancio per realizzare l'ambizione del presidente Xi Jinping di ospitare la Coppa del Mondo.

Quel sogno sembra ora più lontano che mai.

L'impatto della crisi sanitaria globale e il perseguimento da parte della Cina di una strategia "zero Covid", insieme alle crescenti difficoltà del settore imprenditoriale che finanzia molti dei club del Paese, hanno lasciato il gioco in subbuglio.

"Mark Dreyer di China Sports Insider ha dichiarato a Reuters: "L'ecosistema sportivo cinese non è più così brillante.

"Chi affiderebbe alla Cina una candidatura per la Coppa del Mondo, visto tutto quello che abbiamo visto negli ultimi due anni a causa della pandemia?

"In termini calcistici, abbiamo praticamente assistito a un vero e proprio boom and bust".

Il clima attuale è molto lontano dal giorno in cui, martedì di 10 anni fa, il Guangzhou Evergrande ha presentato il vincitore della Coppa del Mondo Marcello Lippi come nuovo allenatore con uno stipendio annuale di 10 milioni di euro (10,44 milioni di dollari).

Una nuova era

L'arrivo dell'italiano ha inaugurato una nuova era per il calcio cinese, in gran parte alimentata dal denaro di ambiziosi immobiliaristi decisi a realizzare il sogno di Xi.

Dopo 18 mesi dal suo arrivo, Lippi ha guidato il Guangzhou alla conquista del titolo della Champions League asiatica. Due anni dopo, un altro vincitore della Coppa del Mondo, Luiz Felipe Scolari, ha ripetuto l'impresa.

A parte la squadra nazionale, perennemente debole, il calcio stava volando alto in Cina e le somme spese per giocatori e allenatori di tutto il mondo aumentavano di pari passo con la prosperità della Chinese Super League.

Nel 2016 Oscar ha lasciato il Chelsea per Shanghai, con uno stipendio che si dice sia di poco inferiore al mezzo milione di dollari a settimana, seguendo le orme del brasiliano Hulk, trasferitosi da San Pietroburgo per una cifra di circa 50 milioni di dollari.

Gli imprenditori del Paese, nel frattempo, si sono riversati in Europa nel tentativo di importare competenze nella nascente industria calcistica cinese. Ben presto l'Atlético Madrid, il Milan e l'Inter Milan passarono sotto la proprietà cinese.

Gli organi di governo furono corteggiati. La FIFA ha stretto una partnership con Wanda Sports e Alibaba, di proprietà di Jack Ma, ha firmato per sponsorizzare la Coppa del Mondo per Club allargata, il cui rilancio è previsto in Cina nel 2021.

Ci si aspettava una candidatura per ospitare la Coppa del Mondo nel 2030 o nel 2034 e i diritti per la Coppa d'Asia del 2023 sono stati assicurati al congresso straordinario della Confederazione calcistica asiatica a Parigi nel 2019.

Il cambiamento era già nell'aria prima che il Covid-19 emergesse alla fine del 2019, ma la conseguente pandemia globale ha mandato il gioco in tilt.

Sogno febbrile

La Coppa del mondo per club del 2021, non ampliata, è stata trasferita agli Emirati Arabi Uniti e ora i diritti della Coppa d'Asia sono stati restituiti, lasciando che le speranze della Cina di ospitare la Coppa del mondo sembrino poco più che un sogno febbrile della Covid-19.

Nel gioco di club, il declino è stato altrettanto precipitoso: lo Jiangsu FC, di proprietà del gruppo Suning, proprietario dell'Inter Milan, è fallito pochi mesi dopo aver vinto il titolo della Chinese Super League 2020.

Le pressioni del governo sui costruttori fortemente indebitati hanno visto tagliare i fondi a numerosi club, tra cui il Guangzhou, mentre il perseguimento della strategia "zero Covid" da parte del Paese ha trasformato la CSL in un guscio del suo passato.

Con salari significativamente più bassi e la triste prospettiva di giocare in bolle biosicure senza tifosi, sono rimasti pochi i giocatori di alto profilo che un tempo affollavano il campionato.

La 19a stagione della CSL dovrebbe iniziare il mese prossimo, ma la data esatta di inizio è ancora incerta.

"Xi Jinping è noto per essere un appassionato di calcio, ma in questo momento il calcio è in fondo alla lista delle sue priorità", afferma Dreyer, autore di Sporting Superpower: An Insider's View on China's Quest to Be the Best.

"Era scontato che sarebbe sopravvissuto per vedere la Cina ospitare una Coppa del Mondo, ma ora penso che sia solo al 50%".

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com