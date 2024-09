- Dieci anni all'interno della "Lugna dei Leoni": informazioni sui suoi funzioni nascosti

Ralf Dümmel non sembra un maestoso leone oggi, ma piuttosto una rana velenosa dai colori vivaci. Il 57enne indossa un abbigliamento per il "mogul di affari" di Amburgo che pullula di un verde intenso, dalla camicia alle suole e ai calzini delle scarpe. Mentalmente, Dümmel sembra mancare della pazienza di un grande felino, preferendo invece agire con decisione. Un'anima gentile lo aiuta a infilare un lucido scarpe da gentiluomo prima che lo spettacolo abbia inizio.

Dümmel si trova nel suo camerino, preparandosi per "Die Höhle der Löwen", un ruolo che interpreta dal 2016 e che ancora suscita in lui una certa eccitazione. "Il mio team ha persino suggerito di attaccare monitor della frequenza cardiaca e di allestire una tenda per l'ossigeno qui", condivide.

Si confronta con domande importanti. Chi incontrerà oggi? E soprattutto, cosa porterà a casa? I fan dello show hanno soprannominato questo "Dümmeling". Tuttavia, se non riesce a concludere un accordo, l'investitore si sente sconfitto.

Dümmel incarna l'essenza di "Die Höhle der Löwen". In questo show di Vox, le persone presentano le loro idee imprenditoriali o invenzioni agli investitori - i "leoni". Dümmel è uno dei "leoni" più esperti. I "leoni" inarcano le sopracciglia, prendono appunti e decidono infine se investire o meno.

Alcuni fondatori lasciano il set delusi, mentre altri sono così richiesti che gli investitori si contendono la loro attenzione. Lo show è un mix di seminario aziendale e elementi di soap opera, ed è veramente unico.

Negli ultimi giorni, lo show, nato in Giappone, ha celebrato il suo 10º anniversario. La stagione del giubileo inizia lunedì (2 settembre, ore 20:15, Vox), con la partecipazione di Werner Hansch, la "voce della regione".

I "leoni" originali, Jochen Schweizer e Frank Thelen, torneranno in modo speciale, insieme a Judith Williams, la "leonessa" della prima stagione, dopo una breve assenza.

Ci sono molte storie da raccontare per il giubileo: di affari falliti e idee imprenditoriali assurde, di scontri tra leoni, della relazione dei tedeschi con i soldi, di idee di successo e prodotti strani. Tuttavia, è anche possibile visitare i set dello show durante una giornata di riprese e parlare con i "leoni". Essi aprono volentieri i loro camerini.

Solo pochi passi più in là dal camerino di Dümmel, si incontra Janna Ensthaler. Ha appunti in mano, "Qui sto cercando di fare i conti", spiega. I numeri sono importanti in "Die Höhle der Löwen". Nomi, cifre, non si devono confondere. La rete sottolinea che i "leoni" investono il loro denaro e si dedicano agli "affari reali". Ensthaler è nota per la sua competenza in "tecnologie sostenibili" e "innovazione digitale".

Ma in questo momento, è concentrata sul presente. Durante le giornate di registrazione, i "leoni" incontrano cinque diversi fondatori. Prima di allora, si sente come di fronte a una "montagna", dice. "Al mattino dobbiamo essere altrettanto freschi alla sera, giusto?" A quanto pare, sono state consumate circa 42.000 tazze di caffè durante i 10 anni dello show.

Qualche passo più in là, si trova Nils Glagau davanti a un porta-abiti. Potremmo silenziosamente fantasticare su una profonda discussione sulla teoria dei colori tra il 48enne e Ralf Dümmel che potrebbe fare uno show divertente. Entrambi sembrano godersi veramente questo scambio intellettuale. "Mi piace qualche volta il colore", ammette Glagau con un sorriso rilassato.

Glagau e Dümmel hanno una sana competizione sullo schermo, secondo quest'ultimo. "Credo di aver avuto le discussioni più animate con Ralf", ammette Glagau con una risata. "Ma la parte migliore è quando tutti e cinque i 'leoni' sono interessati a un fondatore", aggiunge con entusiasmo. "Quelli sono momenti magici."

Tillman Schulz, il più giovane investitore di 34 anni, segue nel camerino successivo. Ha recentemente partecipato allo show RTL "Let's Dance", ma non è andata bene. Tuttavia, sembra più a suo agio sul palco dei "Leoni". Aspetta con ansia lo show. Parlando dei fondatori, dice affettuosamente: "Noi 'Leonesse' e 'Leoni' diciamo sempre che vengono con il loro 'bambino' e vogliono che lo aiutiamo a crescere insieme".

Nel camerino di Tijen Onaran, l'investitore affronta senza esitare l'argomento della diversità, visibilità e digitalizzazione. Le piace discutere. Ha appena concluso un "pitch", presentando un fondatore. "Le dinamiche erano decisamente emozionanti", riferisce.

Ma è diretta: "Non diamo via il nostro denaro; investiamo. Non sono un filantropo traboccante di denaro da distribuire". Sceglie con cura i suoi investimenti.

E promuove la chiarezza. "Penso che non dobbiamo diffondere illusioni dove non esistono", afferma Onaran. Un onesto "no" è meglio di un disonesto "sì".

"Mi interessa di più roba che mi dà un'idea di dove stiamo andando nei prossimi 2-5 anni", menziona riguardo ai creatori dello show. L'innovazione è ciò che guida il progresso.

Indipendentemente dal fatto che amassi o odiassi il programma, è stato un pioniere nel 2014. La stagione più vittoriosa è stata la quinta del 2018, con una media di 2,96 milioni di spettatori - su Vox, un canale spesso visto come uno "spazio feel-good", che si concentra su argomenti soft come cucina e viaggi.

Amiaz Habtu, il moderatore che riempie la sua stanza con scarpe ("Mi piace solo collezionarle - e preferisco avere il paio perfetto per ogni outfit che indosso."), ricorda come altri canali esitavano a sperimentare con un formato del genere all'epoca. "Hanno detto: Non funzionerà in Germania, perché in Germania nessuno parla di soldi. E tantomeno del proprio conto in banca." Il 47enne fa parte dello show sin dalla sua nascita.

Habtu ha una formazione in amministrazione aziendale e capisce il contenuto. Simultaneamente, serve anche come stampella emotiva. Accoglie calorosamente i fondatori che sono stati mandati via con la loro supposta brillante idea. Habtu è responsabile dell'empatia nel formato.

Infine, è degno di nota come Ralf Dümmel somehow coordini la suola delle sue scarpe con i colori dei suoi fazzoletti da tasca. La risposta potrebbe incuriosirti. "Quando compro una camicia, mi faccio sempre fare un fazzoletto da tasca abbinato allo stesso tessuto e colore della camicia", rivela.

Successivamente, li passa a un professionista del wrapping auto, che una volta ha avvolto la sua auto per lui. Dümmel gli ha chiesto le sue preferenze per i colori all'epoca. L'uomo ha risposto: tutti. Ora, ha le suole delle scarpe di Dümmel avvolte nei stessi colori. "Non è una questione di vita o di morte, ma mi piace", dice Dümmel.

Ha optato per questa disposizione.

