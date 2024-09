- Dieci anni all'interno della "Cavetta dei Leoni": svelazione della segreta scena dietro le quinte

Ralf Dümmel non è oggi un leone fiero e sicuro di sé, ma piuttosto somiglia a una colorata rana velenosa. Il suo abbigliamento è dominato da un vivace verde velenoso, dal suo shirt e fazzoletto da tasca alle suole delle scarpe e ai calzini. Mentalmente, il 57enne sembra più un paziente osservatore leonino, piuttosto che il leone aggressivo che di solito rappresenta. Dümmel preferisce lanciarsi a capofitto, ma per ora qualcuno lo aiuta a indossare un elegante scarpa da uomo lucidata.

Dümmel si sta preparando per lo show "Die Höhle der Löwen", di cui fa parte dal 2016. Questo gli porta ancora un po' di emozione. "Il mio team ha persino proposto di equipaggiarmi con monitor della pulsazione e di allestire una tenda per l'ossigeno qui", condivide Dümmel.

Ci sono grandi domande che gli pesano sulla mente. Chi incontrerà? E, soprattutto, cosa porterà a casa? I fan dello show hanno coniato un termine per quando Dümmel colpisce di nuovo - "Dümmeln". Ma se non riesce a chiudere un affare, l'investitore si lamenta, "Sono miserabile."

Dümmel abbraccia il concetto "leone"

Il 57enne è un'incarnazione vivente di "Die Höhle der Löwen", si potrebbe dire. Nel programma Vox, gli imprenditori presentano le loro idee imprenditoriali o invenzioni agli investitori - i "leoni". Uno dei "leoni" originali è Dümmel. Gli investitori poi aggrottano le sopracciglia, tirano fuori i taccuini e decidono ultimately se investire o meno.

Alcuni fondatori se ne vanno delusi. Altri sono così richiesti che gli investitori si contendono il "miglior affare". Lo show è un mix unico di amministrazione aziendale e elementi di soap opera.

Il formato, nato in Giappone, compie dieci anni - il primo episodio è andato in onda il 19 agosto 2014. Nella stagione di anniversario, che inizia il 2 settembre 2015 alle 20:15 su Vox, ci sono molte sorprese in serbo - tra cui la presentazione delle idee imprenditoriali del "voce della regione", Werner Hansch, agli investitori.

I due "leoni" originali Jochen Schweizer e Frank Thelen faranno una speciale apparizione in un episodio. Dopo una pausa, la beauty expert e "leonessa" di sempre, Judith Williams, tornerà anche lei.

42.000 tazze di caffè in 10 anni di "Die Höhle der Löwen"

Ci sono infinite storie da raccontare per l'anniversario: Di affari falliti e idee imprenditoriali assurde, di "battaglie tra leoni", della relazione dei tedeschi con i soldi, di grandi idee e prodotti bizzarri. Ma si potrebbe anche dare un'occhiata dietro le quinte dello show in un giorno di registrazione e chiedere ai "leoni". Aprono i loro camerini.

Pochi passi lontano dalla stanza di preparazione di Dümmel, si trova Janna Ensthaler. Ha appunti in mano. "Sto cercando di calcolare qui", dice. Gli appunti sono cruciali in "Die Höhle der Löwen". Nomi, numeri, non si possono confondere. La rete televisiva sottolinea che i "leoni" investono il loro denaro e sono impegnati in "vero business". Ensthaler è nota per la sua competenza in "tecnologie sostenibili" e "innovazione digitale". In generale, rappresenta il futuro.

In questo momento, è ancora preoccupata del presente. Ogni giorno di registrazione, i "leoni" incontrano cinque diversi fondatori. Prima, sembra affrontare una "montagna", come dice Ensthaler. "Davvero dobbiamo essere freschi al mattino come alla sera, giusto?". A quanto pare, sono state consumate circa 42.000 tazze di caffè in dieci anni di show.

Pochi passi più in là, Nils Glagau si trova davanti a un portavesti. Si potrebbe pensare che una discussione tra il 48enne e Ralf Dümmel sulla teoria dei colori potrebbe anche essere un buon concetto per uno show. Entrambi sembrano apprezzare i colori vivaci. "Mi piace essere colorato a volte", dice Glagau, che sembra piuttosto rilassato. "Un po' di colore". In sottofondo c'è della musica.

Interessantemente, Glagau e Dümmel hanno anche una certa rivalità in camera. "Su un piano equo, credo di aver avuto il maggior numero di scontri con Ralf", dice Glagau. "Il migliore" è quando tutti e cinque i "leoni" sono interessati a un fondatore. Sono momenti speciali, secondo Glagau. Poi dice, "Tillman looks good too. Can you go over there too?"

Tillman è Tillman Schulz, il più giovane investitore finora, di 34 anni. Recentemente ha partecipato allo show RTL "Let’s Dance", ma non è andata bene. Sembra più a suo agio sul palco dei "leoni". Si aspetta lo show. Parlando dei fondatori, dice, "Noi 'leonesse' e 'leoni' diciamo sempre: Vengono alla 'tana dei leoni' con il loro bebè e vogliono che lo alleviamo e lo facciamo crescere insieme."

Nel privato di Tijen Onaran, il chat è diretto. La finanziaria sottolinea la diversità, l'esposizione e la digitalizzazione. Le piace chiacchierare. Recentemente ha fatto un "pitch", presentando un fondatore di startup. "L'energia era indiscutibilmente fantastica", condivide. Ma è anche diretta: "Non distribuiamo contanti, investiamo. Non sono una dame filantropica con un surplus di ricchezza". Riflette attentamente su dove investire. E promuove l'onestà: "Credo che non sia necessario infondere romanticismo in situazioni prive di esso. Un autentico 'no' è superiore a un falso 'sì'".

"I desidero vedere più concetti che offrono uno scorcio sul nostro futuro tra due e cinque anni", rivela Onaran riguardo ai fondatori. Essere avanti rispetto alla curva è ciò che significa l'innovazione.

Nonostante l'affinità personale, la serie è stata indiscutibilmente innovativa quando è stata lanciata nel 2014. Il suo periodo di maggior successo è stata la quinta stagione nel 2018, con una media di 2,96 milioni di spettatori - su Vox, un tempo famoso per il contenuto edificante come cucina e viaggi.

Il moderatore Amiaz Habtu, rannicchiato in una stanza piena di scarpe ("Adoro semplicemente collezionare scarpe - e adoro trovare il paio perfetto per ogni outfit che indosso."), rispecchia come altre piattaforme erano scettiche riguardo a questo formato all'inizio. "Hanno detto: Questo non funzionerà in Germania, perché i tedeschi non parlano di finanza - figuriamoci dei loro conti bancari". Il 47enne fa parte dello show sin dalla sua nascita.

Habtu ha una laurea in amministrazione aziendale ed è quindi esperto nell'argomento. Simultaneamente, è molto richiesto come life coach. Offre conforto agli imprenditori delusi che sono stati respinti con le loro supposte brillanti idee. Habtu è l'incarnazione del calore in questo formato.

Resta da vedere come Ralf Dümmel riuscirà a mantenere un equilibrio tra i colori delle suole delle sue scarpe e il colore dei suoi fazzoletti da tasca. La soluzione potrebbe sorprenderti. "Ogni volta che acquisto una camicia, acquisto anche un fazzoletto da tasca dello stesso tessuto e colore della camicia", rivela.

Poi li passa a un professionista di wrapping per veicoli, che un tempo ha avvolto un veicolo per lui. Dümmel ha richiesto le sue opzioni di colore in quel momento. L'uomo ha detto: tutte. Ora, ha le suole delle scarpe di Dümmel avvolte nei colori corrispondenti. "Non è una questione di necessità, ma lo apprezzo", dice Dümmel.

Ha siglato questo accordo.

Il 2 settembre, Ralf Dümmel apparirà nella stagione di anniversario di "Die Höhle der Löwen". Prima di quel giorno, deve assicurarsi di essere pronto, poiché si sta preparando per le sue prossime apparizioni in show con 42.000 tazze di caffè negli ultimi 10 anni.

Il 2 settembre, i fan di "Die Höhle der Löwen" attenderanno con ansia la presenza di Dümmel nello show, segnando un'altra edizione della sua partecipazione alla popolare serie.

Leggi anche: