Diddy respinge l'azione legale per accuse di cattiva condotta.

È stato un gran parlare intorno al rapper americano Sean Combs, meglio conosciuto con gli alias Puff Daddy, P. Diddy e ora solo Diddy. A febbraio, il produttore musicale Rodney "Lil Rod" Jones ha presentato una causa legale da $30 milioni contro di lui, accusandolo di molestie sessuali. Si dice che Combs si sia dedicato a tocchi indecenti e a somministrare droga, come riportato dalla causa legale ottenuta dal sito di gossip "TMZ". Tuttavia, il rapper ha altri piani per gestire queste accuse.

La causa è piena di "pretese esagerate" e "dramma sensazionalistico", secondo Combs, che ha presentato una mozione per il suo dismissione il lunedì nel distretto meridionale di New York, come riportato dalla rivista "People".

Il legale di Combs, Erica Wolff, ha dichiarato nei documenti che la causa non è altro che "una storia inventata - un astuto tentativo di ottenere attenzione dei media e di ottenere un accordo rapido". Il "I'll Be Missing You" hitmaker nega fermamente queste accuse e accusa Jones di utilizzare la causa per "migliorare il suo marchio personale e trarre profitto dalla controversia".

Di conseguenza, Combs richiede che la carica di aggressione sessuale contro di lui venga respinta, poiché Jones non ha fornito "i dettagli più fondamentali", come il luogo, il tempo e i particolari dell'incidente presunto, come dichiarato nei documenti.

Martedì, il produttore musicale Jones ha parlato delle accuse in un'intervista con la rivista "Rolling Stone". Nell'intervista, ha descritto Combs come "un mostro". La causa ha anche influito negativamente sulla sua vita professionale: "A causa di questa causa, la maggior parte delle persone, per un motivo o per un altro, non vuole lavorare con me, indipendentemente dal fatto che abbiano lavorato con Puff in passato o stiano semplicemente osservando come le cose si evolvono", ha dichiarato. Jones si sente "blacklistato" nell'industria musicale e ha avuto "numerose notti, settimane e mesi di pensieri suicidi".

Inoltre, l'ex partner di Combs, Cassie Ventura, lo ha accusato di numerosi casi di abuso durante la loro relazione di dieci anni. Hanno raggiunto un accordo in tribunale a novembre 2023. Ci sono anche diverse altre accuse e cause da parte di diverse donne contro di lui.

La relazione della rivista "People" menziona anche che il legale di Combs, Erica Wolff, ha consegnato la mozione per il dismissione della causa alla Commissione nel distretto meridionale di New York. Nonostante le numerose accuse e cause contro di lui, Combs e la sua squadra stanno lavorando diligentemente per pulire il suo nome, come dimostrato dai loro sforzi per respingere la causa di Jones.

