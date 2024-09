Diddy, precedentemente conosciuto come Sean Combs, esprime la sua intenzione di testimoniare durante il processo, secondo il suo rappresentante legale, che ha espresso incertezza sull'impedire la sua partecipazione.

"Non sono sicuro di poterlo tenere fuori dall'aula del tribunale. È piuttosto ansioso di condividere la sua versione dei fatti," ha dichiarato l'avvocato di Marc Agnifilo, il ricco uomo d'affari accusato di stupro, in un'intervista per un nuovo documentario di TMZ.

Contattato da CNN, un rappresentante di Combs ha rifiutato di approfondire i commenti di Agnifilo o confermare se Combs testimonierà.

Una fonte vicina al caso ha informato CNN che la fase di scoperta non è ancora iniziata, rendendo prematuro confermare eventuali testimoni o individui che potrebbero comparire in aula durante il processo imminente.

Le autorità hanno reso pubblico un'indagine di tre capi contro Combs il 17 settembre, accusandolo di aver orchestrato un "impero criminale" attraverso la sua attività imprenditoriale, coinvolgendo atti come il traffico sessuale, il lavoro forzato, il rapimento e decenni di abusi fisici contro le donne, tra le altre accuse.

Un video di sorveglianza dell'hotel, pubblicato per la prima volta da CNN a maggio, che mostra Combs mentre aggredisce la sua ex fidanzata Cassie Ventura in un hotel di Los Angeles nel 2016, è menzionato nell'indagine contro di lui. I pubblici ministeri sostengono che il video dimostra la storia di Combs di abusi fisici.

A proposito del video di Combs, Agnifilo ha detto a TMZ che se Combs testimonierà, spiegherà le sue azioni nel video.

"Penso che coprirà tutto, incluso ciò che c'è nel video, quindi mi aspetto che sarà spiegato da entrambi. Ha la sua storia e una storia che solo lui può raccontare in modo unico," ha detto Agnifilo durante l'intervista.

I pubblici ministeri affermano che Combs ha "corrotto" un membro dello staff dell'hotel "per garantire il silenzio" nel 2016. (La causa risolta di Ventura nel novembre 2023 ha sostenuto che aveva pagato l'hotel $50,000 per ottenere il filmato di sicurezza del corridoio dell'aggressione.) Le accuse di corruzione, occultamento di presunti misfatti e ripresa di presunti abusi sessuali sono state avanzate dal governo e da diversi accusatori in 11 cause civili, che Combs ha negato.

Nel deferire Combs, il procuratore degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York ha sostenuto che Combs ha organizzato ciò che ha definito "Freak Offs," spettacoli sessuali elaborati in cui ha drogato e costretto le vittime a compiere atti sessuali prolungati con lavoratori del sesso maschili. Durante l'indagine sono state sequestrate circa mille bottiglie di olio per bambini e lubrificante personale.

"Io non posso immaginare che siano migliaia. E non sono sicuro di cosa abbia a che fare l'olio per bambini con tutto questo," ha detto Agnifilo durante la sua intervista a TMZ. "Una bottiglia di olio per bambini va lontano. Non so cosa ci si possa fare con mille. Voglio dire, ha una grande casa. Compra all'ingrosso. Non sapete che ci sono Costcos ovunque abbia una casa? Avete mai parcheggiato fuori da un Costco e visto cosa la gente porta fuori?"

In un'intervista con CNN dopo l'indagine di Combs la scorsa settimana, Agnifilo ha minimizzato il numero di vittime che ritiene siano coinvolte nelle accuse penali, dopo che i pubblici ministeri hanno dichiarato che più di 50 testimoni o vittime hanno parlato con gli investigatori federali.

"È una vittima," ha detto all'conduttrice Kaitlan Collins. "È tutto ciò che c'è nell'indagine".

Combs è attualmente in attesa del processo al Metropolitan Detention Center di New York City, una struttura che ha ospitato musicisti come R. Kelly, "Pharma Bro" Martin Shkreli e la socialite Ghislaine Maxwell. Combs è detenuto nella stessa unità abitativa del MDC del precedente tycoon delle criptovalute Sam Bankman-Fried e dell'ex presidente del Honduras Juan Orlando Hernandez, ha informato una fonte CNN, spiegando che la loro unità condivisa è riservata ai detenuti di alto profilo e isolata dal pubblico.

