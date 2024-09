Diddy, noto anche come Sean Combs, ha intenzione di contestare il rifiuto della cauzione mercoledì in relazione al suo processo per accuse di cospirazione e traffico sessuale.

Fino al suo processo presso il giudice Andrew Carter alle 15:30 ET, Combs rimarrà in isolamento nella Unità di Detenzione Speciale del Metropolitan Detention Center di Brooklyn, come riferito da una fonte delle forze dell'ordine. Carter dovrebbe seguire il caso di Combs fino alla sua conclusione.

In una sera di lunedì, Combs, coinvolto in numerose cause legali per molestie sessuali e indagato per traffico di esseri umani a livello federale nell'ultimo anno, è stato arrestato al Park Hyatt Hotel di Manhattan dalle Investigazioni della Homeland Security, come ha rivelato a CNN una fonte informata sulle trattative per la resa.

Il giudice Robyn Tarnofsky di un tribunale di New York ha ordinato che Combs rimanga in custodia mentre affronta le accuse. In caso di condanna, la pena potrebbe essere l'ergastolo.

Secondo l'indictment federale, Combs, 54 anni, ha creato e gestito un "impero criminale" attraverso la sua attività, commettendo reati come traffico sessuale, lavoro forzato, rapimento, incendio doloso, corruzione e ostacolo alla giustizia.

L'indictment sostiene che Combs "ha sfruttato, intimidito e costretto donne e altri a soddisfare i suoi desideri sessuali, proteggere la sua reputazione e nascondere le sue azioni" per oltre un decennio.

In particolare, l'indictment accusa Combs di aver collaborato con complici e dipendenti, organizzando "sessioni selvagge" con droga con vittime e lavoratori del sesso, e documentando casi di abuso fisico e sessuale.

In tribunale, i pubblici ministeri hanno argomentato contro il rilascio di Combs, citando i suoi precedenti contatti con testimoni e vittime. Al contrario, l'avvocato di Combs ha proposto il carcere domiciliare con una cauzione di $50 milioni garantita dalla sua proprietà di Miami, secondo una petizione di libertà su cauzione.

Il giudice Tarnofsky ha informato Combs che non esistevano condizioni per garantire la sua presenza in tribunale se rilasciato. La sua preoccupazione è che i reati criminali spesso avvengono in privato, anche con la supervisione pretrial.

Se l'appello per la cauzione viene respinto, Combs tornerà nel centro di detenzione. L'avvocato di Combs, Marc Agnifilo, ha dichiarato a CNN's Kaitlan Collins martedì sera che Combs è improbabile che accetti un patteggiamento.

"I credo che sia innocente delle accuse e intende combattere in tribunale, dove credo che otterrà la vittoria," ha dichiarato Agnifilo.

I pubblici ministeri chiamano Combs "abusatore seriale e ostacolatore"

In tribunale martedì, l'assistente procuratore degli Stati Uniti Emily Johnson ha sostenuto il fermo di Combs a causa della sua reputazione di "abusatore seriale e ostacolatore", sostenuta anche dalle raccomandazioni del servizio pretrial.

Al contrario, Agnifilo ha argomentato che il caso ruota intorno a "una sola vittima". I pubblici ministeri federali hanno fortemente opposto questa visione, sottolineando: "Questo non è un caso su una sola vittima. Ci sono diverse vittime".

Da novembre, Combs ha affrontato un totale di 10 cause legali - nove che lo accusano direttamente di aggressione sessuale.

"Membri e associati dell'impero di Combs hanno impegnato in, e tentato di impegnarsi in, tra gli altri atti, traffico sessuale, lavoro forzato, trasporto interstatale per scopi di prostituzione, coercizione e adescamento per la prostituzione, reati di narcotici, rapimento, incendio doloso, corruzione e ostacolo alla giustizia", afferma l'indictment.

Durante l'udienza per la detenzione di Combs, i pubblici ministeri federali hanno sostenuto che almeno una dozzina di persone aveva personalmente assistito alla violenza di Combs contro le donne o alle loro ferite. I pubblici ministeri hanno anche condiviso che alcune vittime e testimoni erano state intimidite da Combs.

Agnifilo ha riferito a CNN martedì sera di aver viaggiato in tutto il paese per intervistare numerosi testimoni presunti e ha sostenuto che i "spettacoli folli" - descritti nell'indictment come "elaborati e prodotti" - erano consensuali.

"Nessuno era troppo ubriaco. Nessuno era troppo fatto," ha sostenuto.

L'accusa di traffico sessuale si basa su un video del 2016

L'indictment accusa Combs di anni di abusi, alcuni dei quali erano verbali, emotivi, fisici o sessuali. L'indictment rileva che Combs "ha impegnato in un modello persistente e pervasivo di abuso verso le donne e altri individui".

Johnson ha informato il giudice martedì che l'indagine ha scoperto prove di Combs che avrebbe strangolato, picchiato, calciato e trascinato le vittime.

L'abuso fisico era "ricorrente e ben noto" e si è verificato "in diverse occasioni" tra il 2009 e ha continuato per anni, come indica l'indictment.

L'accusa di traffico sessuale si basa su accuse contro una singola vittima non nominata, "Vittima-I", dal 2009 circa al 2018 circa, come indica l'indictment.

L'indictment evidenzia un incidente di marzo 2016, "che è stato registrato su video e poi reso pubblico", in cui Combs ha attaccato una donna calciandola, trascinandola e rompendo un vaso. Quando il personale è intervenuto, Combs ha tentato di corromperli per il loro silenzio, come aggiunge l'indictment.

I dettagli corrispondono al resoconto di maggio di CNN sul video che mostra Combs che aggredisce la sua allora fidanzata Casandra Ventura in un hotel di Los Angeles, che non è stata nominata nell'indictment.

In novembre 2023, Ventura ha fatto causa a Combs e l'ha accusato di stupro e anni di abusi. L'avvocato di Combs ha sostenuto che "rigetta fermamente queste accuse scandalose". Hanno raggiunto un accordo sulla causa il giorno stesso in cui è stata presentata.

L'avvocato Douglas Wigdor, che rappresenta Ventura, ha rifiutato di commentare l'indictment di martedì.

Il video di sorveglianza esplosivo ha contraddetto le precedenti affermazioni di innocenza di Combs, portandolo a pubblicare un video di scuse su Instagram pochi giorni dopo, che è stato rimosso in seguito. Nel video, ha riconosciuto le sue azioni nel video come "inescusabili".

"Il mio comportamento in quel video è ingiustificabile. Accetto completamente la responsabilità per le mie azioni durante quell'incidente," ha dichiarato.

Il suo rappresentante legale ha argomentato che l'incidente del 2016 non dovrebbe essere considerato come prova di traffico sessuale, come ha suggerito la procura, ma piuttosto come prova del coinvolgimento di Combs in una relazione romantica con più partner e di essere stato beccato.

Questa era una situazione di umiliazione personale. Le parti coinvolte erano in una relazione di 10 anni che era difficile a volte, tossica a volte, ma reciprocamente così," ha spiegato Agnifilo durante un'intervista a CNN martedì sera.

L'avvocato di Diddy assicura al tribunale che non fuggirà e ha guadagnato la sua fiducia

Agnifilo ha richiesto al tribunale martedì di mantenere Combs sotto cauzione fino al processo, sostenendo che non aveva intenzione di fuggire e aveva "meritato" la fiducia del tribunale.

Ha spiegato che aveva sequestrato i passaporti di Combs, insieme a quelli dei suoi familiari, e aveva segnalato tutti i suoi spostamenti domestici dall'inizio delle indagini come dimostrazione ai pubblici ministeri che prendevano la questione sul serio. Inoltre, Combs ha seguito la terapia e il trattamento, ha argomentato Agnifilo, rendendolo un candidato adatto per il rilascio.

Agnifilo ha rivelato che era a conoscenza dell'udienza di Combs del 25 marzo, dopo i tentativi di perquisizione delle sue residenze di LA e Miami da parte dell'agenzia Homeland Security Investigations.

Le perquisizioni hanno portato al sequestro di armi, munizioni, droga e un'enorme scorta di olio per bambini e lubrificante, secondo l'imputazione. L'imputazione ha sostenuto che Combs ha brandito armi da fuoco per intimidire e minacciare gli altri.

Entro settembre, Agnifilo ha rivelato, aveva previsto un'imputazione entro poche settimane o mesi, il che lo ha spinto a consigliare a Combs di recarsi a New York. Agnifilo ha dichiarato di aver contattato i pubblici ministeri federali e di aver rivelato che il suo cliente era disposto a costituirsi.

Di fronte alle preoccupazioni del tribunale su come la difesa di Combs avrebbe garantito che non si sarebbe assentato o avrebbe interferito con i testimoni, come sostenuto dall'accusa martedì, Agnifilo ha sottolineato: "Il fattore più importante, anche oltre il passaporto, è che il sig. Combs è arrivato a New York il 5 settembre".

Agnifilo ha promesso di ribadire questi punti mercoledì e di "insistere fino a quando non otterremo il suo rilascio".

Emma Tucker, Eric Levenson, John Miller, Laura Dolan, Elise Hammond e Kara Scannell di CNN hanno collaborato a questo report.

