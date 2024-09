Diana la Leonezza sta ora vivendo un disagio emotivo ed è nuovamente single.

Dopo circa sedici mesi, la relazione della imprenditrice Diana zur Löwen è giunta al termine. Anche se ora attende con impazienza nuovi "sviluppi" nella sua vita, ammette onestamente che la separazione non è stata facile.

Diana zur Löwen, che ha recentemente fatto parte del programma televisivo "Dragons' Den" come investitrice, ha confessato sui suoi stories di Instagram che gli ultimi mesi sono stati difficili, ma il momento non poteva essere peggiore per condividere informazioni così personali. Ha quindi informato i suoi 1,2 milioni di follower che lei e il suo partner avevano deciso di separarsi. Con l'avvicinarsi dell'Oktoberfest di ottobre, Diana si aspetta di sfoggiare con orgoglio il suo status di single.

In un post su Instagram, Diana ha raccontato: "È passato del tempo da quando abbiamo rispettosamente deciso di separarci e all'inizio sembrava che il terreno sotto i miei piedi stesse scomparendo".

La giovane imprenditrice ha anche rivelato che si trattava della sua prima relazione e che non era preparata all'intensità del dolore che è seguito. Ha confessato di aver versato molte lacrime, ma remains convinta che fosse la scelta giusta e che la vita prometta nuove scoperte.

In un podcast recente di ntv intitolato "Startup - Essere Onesti", Diana ha rivelato perché ha scelto questa nuova direzione e perché preferisce investire nelle startup piuttosto che nella moda di lusso o nelle vacanze sfarzose. Purtroppo, i motivi dietro la decisione di lei e del suo partner di separarsi non sono ancora stati resi noti.

Diana ha condiviso i suoi sentimenti in un post su Instagram, dicendo: "La separazione dal mio partner è stata difficile e sembrava che il mio mondo stesse crollando". In seguito, ha espresso la sua eccitazione per la sua prossima apparizione in solitaria all'Oktoberfest, dicendo: "Despite the difficulties, I'm looking forward to enjoying The entertainment as a single woman at Oktoberfest".

