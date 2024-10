Dialogo tra partner per la formulazione di richieste

In numerosi rapporti, le emozioni possono diventare intense durante le discussioni, ma a volte possono nascondere i veri sentimenti. La esperta di relazioni Sharon Brehm spiega come i partner possono esprimere meglio i loro bisogni e come questo si collega alla guarigione emotiva.

Le conversazioni sui propri bisogni possono sembrare semplici, ma non lo sono mai. Bisogna affrontare le proprie apprensioni e desideri e gestire la reazione del partner, che può includere irritazione, tristezza o rabbia. Spesso si pensa: "Perché il mio partner non capisce cosa mi rende felice?", ma potrebbe non essere realistico aspettarsi che lo sappia, poiché i bisogni dei partner possono cambiare da un momento all'altro e le preferenze possono variare. La dottoressa Sharon Brehm, una terapista di coppie famosa di Monaco, sottolinea l'importanza di esprimere i bisogni apertamente. Ad esempio, in un ristorante, ci si aspetta che il cameriere chieda cosa e se si vuole ordinare. Allo stesso modo, nelle relazioni, la comunicazione è cruciale, come spiega la terapista: "Non possiamo aspettarci che il cameriere sappia già cosa vogliamo. Anche se siamo clienti abituali, ci chiederà se è il solito".

Domande Scomode

Coloro che sono riluttanti a comunicare i loro bisogni possono farlo per timore di apparire esigenti, avere aspettative eccessive o rimanere delusi. Incolpare il partner sembra più semplice. "Se pensi che il tuo partner non sia interessato a renderti felice, dovresti esaminare quel pensiero. Starebbe con te se non avesse quell'interesse? Aspira a una relazione equality in cui anche tu sei felice?" si chiede Brehm.

Coloro che sono veramente incerti dovrebbero considerare di rivedere la relazione - nonostante gli altri non debbano portare la responsabilità di rendere felice il proprio partner. Altrimenti, la comunicazione aperta è cruciale, consiglia Brehm: "Se sento che la relazione manca di affetto, posso chiedermi perché sia così. Ci sono eventuali ferite emotive irrisolte o un blocco? Cosa posso fare per ristabilire la fiducia e la sicurezza con il mio partner?"

Brehm si specializza in terapia di coppia focalizzata sull'emozione e aiuta le persone a esprimere meglio i loro sentimenti. "Le influenze sociali hanno insegnato a molti che le emozioni sono negative o che solo certi sentimenti sono accettabili per certi individui. Ad esempio, alle donne è spesso permesso piangere di più degli uomini, ma la rabbia di una donna è tabù", spiega. Le generazioni cresciute per sopprimere le emozioni e privilegiare la logica ora devono riconoscere ed esprimere le emozioni. Coloro che imparano a farlo intraprendono il viaggio della guarigione emotiva - il tema centrale del libro di Brehm 'Ripristinato'.

Tuttavia, coloro che percepiscono la guarigione emotiva come coinvolgente rituali spirituali o indulgenza emotiva si sbagliano. "I nostri input sensoriali suscitano emozioni che ci informano sui nostri sentimenti. Reagiamo a queste emozioni e le nostre reazioni possono essere guidate", spiega Brehm. Nel suo libro, utilizza il termine 'flessibilità della risposta', che si riferisce alla capacità di esplorare diverse opzioni reattive e scegliere quella ottimale. Tuttavia, coloro che hanno una limitata flessibilità della risposta a causa di traumi passati spesso ricorrono agli stessi comportamenti durante i conflitti.

Le Ferite del Passato Ci Formano

Più che gli eventi negativi, l'assenza di esperienze positive influisce sulle persone. "Non è per incolpare i genitori per le loro intenzioni o biasimarli. Tuttavia, le conseguenze possono essere più profonde di quanto si pensi", riflette Brehm, una terapista di coppia. L'assenza di accettazione durante l'infanzia e la mancanza di affidamento sui genitori possono portare all'autocritica e all'evitamento degli errori per evitare la critica. Da adulti, si può allora inclinare verso il dubbio di sé o basare le decisioni sull'approvazione degli altri per sentirsi al sicuro.

A questo punto, Brehm spesso inizia le sue sedute con i clienti. Molti sono consapevoli dei loro schemi e delle loro conseguenze: "A volte, ti rendi conto di reagire troppo energicamente o di ritirarti durante i problemi. La maggior parte riconosce che aggrapparsi porta a ulteriori distanze. Tuttavia, spesso non sai come rispondere diversamente durante le situazioni di conflitto - per questo devi esplorare le tue emozioni". Questo si applica non solo alle relazioni romantiche, ma anche alle amicizie, ai partner in affari e a varie relazioni interpersonali.

Poiché le emozioni sono espresse attraverso i sentimenti, che ogni persona esprime in modo diverso. Alcuni esprimono la rabbia attraverso voci forti, aggressione o critiche e accuse verso l'altro, mentre altri diventano passivi o si ritirano quando sono arrabbiati. Anche i partner a lungo termine possono fare fatica a capire i veri sentimenti dell'altro. Se qualcuno ha imparato fin da piccolo che non è

Quando un problema legato alle emozioni persiste costantemente nei conflitti di una coppia, l'altro partner potrebbe scegliere di evitare di discuterne ulteriormente, nonostante il bisogno del partner di affrontare l'argomento. "Se si è bloccati in un circolo vizioso, è saggio cambiare approccio. Se una persona continua a rifiutarsi di affrontare un determinato argomento di conflitto, il problema potrebbe peggiorare. L'altra persona si sente né ascoltata né vista, il che può portare a soffocare le proprie emozioni fino a quando non diventa insopportabile."

La guarigione emotiva, however, ha l'effetto contrario. Gli individui arrivano a comprendere non solo le proprie emozioni ma anche quelle del proprio partner. I partner possono fornire l'uno all'altro un senso di essere visti e rispondere alle esigenze dell'altro. Brehm sottolinea l'importanza dell'accettazione, dell'interesse empatico e dell'evitamento dei trigger nella guarigione emotiva. "Tutte le emozioni devono essere accettate, anche quelle negative come la rabbia o la gelosia, perché portano un messaggio," dice.

Per una coppia che vuole guarire emotivamente insieme, l'ascolto attivo è fondamentale. Brehm consiglia di evitare l'ascolto difensivo, dicendo: "Spesso ascoltiamo per difenderci o offrire consigli senza considerare se il destinatario ne ha bisogno in quel momento. Fare domande rende la conversazione più facile e fornisce un senso di calore e sicurezza." Brehm avverte anche dall'evitare i trigger, "perché l'evitamento spesso porta alla stagnazione e impedisce una soluzione."

Il trattamento negativo delle emozioni in una relazione può causare danni. Frasi come "Sei molto sensibile oggi" sono valutazioni dannose che nessuno vuole sentire e dovrebbero essere evitate. Se qualcuno reagisce emotivamente in modo negativo, dovrebbe riflettere, chiedendosi se è irritato o non si sente al meglio. Se si è d'accordo con il comportamento verso un amico, Brehm suggerisce alternative come: "Vorrei aiutarti, ma non sono sicuro perché non capisco le tue emozioni o mi sento sopraffatto."

Se la reazione emotiva negativa è rivolta a te, Brehm consiglia di difendersi, dicendo: "Il tuo commento è una valutazione e mi ferisce." Se le tue esigenze sono ancora insoddisfatte, le alternative fuori dalla relazione possono offrire sollievo, come parlare con gli amici del problema o dei propri sentimenti.

I partner nella vita amorosa e in famiglia spesso lottano per comunicare efficacemente i loro bisogni, il che può portare a sentimenti di frustrazione. Secondo Brehm, questo divario nella comunicazione può essere legato alla guarigione emotiva, poiché i partner potrebbero dover affrontare le proprie apprensioni e desideri e imparare a esprimerli chiaramente.

Nel suo libro 'Ripristinato', Brehm sottolinea l'importanza di accettare tutte le emozioni, comprese quelle negative come la rabbia o la gelosia, perché portano un messaggio. Praticando l'ascolto attivo e evitando commenti difensivi o dannosi, le coppie possono lavorare verso la guarigione emotiva, che può portare a un legame più forte e a una comprensione più profonda nella loro vita amorosa e in famiglia.

