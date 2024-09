- Diakonie sostiene una maggiore dedizione all'integrazione.

La Diakonie dello Schleswig-Holstein ha criticato duramente i dibattiti sulla politica dell'asilo più severa. La politica deve porre fine alla "corsa all'aumento" e attenersi alle procedure legali per i rifugiati, ha sollecitato l'associazione statale.

Secondo il membro del consiglio della Diakonie Heiko Naß, i dibattiti in corso sulle leggi sull'asilo più severe e i respingimenti ai confini stanno danneggiando l'unità sociale. Queste discussioni si stanno svolgendo a discapito delle persone che hanno cercato rifugio in Germania e si sono integrate nella società.

Gli immigrati non sono responsabili di problemi come la scarsità di alloggi o l'infrastruttura insufficiente, ma stanno rafforzando la società in settori come la sanità e l'IT, nonostante la carenza di manodopera, ha dichiarato Naß. È fondamentale, alla luce degli incidenti a Solingen e Brokstedt, non escludere le persone in base alla loro origine. Al contrario, è necessario un maggiore investimento e decisioni politiche per promuovere l'integrazione degli immigrati.

La competizione per superarsi nell'attuazione di politiche dell'asilo più severe potrebbe portare a conseguenze negative per l'integrazione dei rifugiati. Questa competizione accesa dovrebbe essere sostituita da un focus sull'osservanza delle procedure legali e sulla creazione di un ambiente accogliente per i rifugiati, dati i dibattiti in corso.

