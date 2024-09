- Di tanto in tanto in bagno.

In diverse sale da ballo, camere da letto e persino bagni disseminati per la Renania, preziosi segreti dell'artista Gerhard Richter sono stati custoditi per decenni. Il Kunstpalast di Düsseldorf si accinge a inaugurare, a partire da giovedì, una mostra importante che presenta per la prima volta opere rare e inedite dell'artista provenienti da collezioni locali.

Il curatore specializzato in Richter, Markus Heinzelmann, ha dedicato due anni e mezzo alla ricerca di questi tesori nascosti, visitando case private e convincendo i proprietari a prestare i loro "ritratti di famiglia" al Kunstpalast. La mostra unica comprende più di 120 pezzi, che coprono l'intera carriera di Richter, dal suo lavoro degli anni '60 ai dipinti recenti del 2017.

Gerhard Richter e la Renania

Il percorso artistico di Gerhard Richter è profondamente radicato nella Renania. Lasciò Dresda per l'Ovest nel 1961 e studiò all'Accademia di Belle Arti di Düsseldorf, dove insegnò per oltre vent'anni. La Renania è stata il terreno di prova di Richter e laspringboard per la sua carriera come uno dei pittori viventi più costosi al mondo. Molti dei suoi collezionisti più importanti, sia singoli che aziende, si trovano nella Renania.

La prima mostra personale di Richter si è tenuta alla galleria Alfred Schmela di Düsseldorf nel 1964. Il collezionista Peter Ludwig fu tra i primi acquirenti delle sue opere. Un gruppo di collezionisti di Aquisgrana fu attratto dalla natura sistematica dell'opera di Richter, portando all'acquisizione dei suoi pezzi. Nel 1973, il collezionista Hans Grothe richiese una selezione di dodici dipinti a Richter.

Dagli anni '80, le aziende hanno raccolto le opere di Richter in grandi quantità - la ex Victoria Versicherungsgesellschaft (ora Ergo) possiede ancora due dipinti monumentali di Richter nella sua zona d'ingresso, a breve distanza dal Kunstpalast. Aziende come Haniel, Henkel e Bayer esibiscono con orgoglio le opere di Richter nelle loro sedi.

L'intero spettro del suo lavoro

Poiché i collezionisti vanno dai più anziani ai più giovani, la mostra presenta una vasta gamma di opere che dimostrano l'intero spettro della produzione artistica di Richter. Tra queste ci sono più di 80 pezzi che non sono mai stati esposti o che sono stati mostrati molto raramente, secondo Heinzelmann, che è professore di museologia all'Università Ruhr di Bochum. Tra questi c'è un tubo di cartone del 1965, che è stato esposto una volta sola nel 1965 e viene esposto così com'è, senza cornice, in questa mostra.

Pochi collezionisti hanno acconsentito a rivelare le loro identità, ma Andreas Gursky è uno di quelli che ha prestato il suo dipinto "Raccolto" (1968) alla mostra.

Dalle origini bovine alle altezze nuvolose

Il dipinto più antico, identificato come numero 15 nel catalogo raisonné, è il "Vacca" in bianco e nero presentato alla mostra di laurea di Richter nel 1964, appartenente alla collezione Grothe. Questo pezzo ha segnato lo sviluppo di Richter della tecnica di dipingere e sfocare accuratamente i modelli fotografici. Nella "Vacca", ha umoristicamente aggiunto la parola al dipinto, dandogli un'aria folcloristica.

Un vivace studio delle nuvole del 1970, insolito per lo stile monocromatico di Richter, è anche presente. Non c'è letteratura su questo pezzo, ma le sue ispirazioni barocche e angeliche sono evidenti, secondo Heinzelmann. Si rifiuta di rivelare il suo solito luogo.

Richter nel bagno

Un piccolo dipinto di Richter, scoperto in un bagno, rimane un mistero sul fatto che sia ancora utilizzato come decorazione del bagno o meno. In un altro appartamento, un dipinto di Richter pende sopra un letto in camera da letto.

Heinzelmann ricorda di essere entrato in una casa dove un grande dipinto di nuvole era appeso sopra il tavolo da pranzo. Anche se i proprietari della casa vantavano una collezione d'arte impressionante, evidenzia il dipinto di nuvole come il pezzo centrale della famiglia, che serve a una funzione sociale e riunisce la famiglia durante le occasioni speciali.

Richter per l'uomo comune

Il direttore del Kunstpalast, Felix Kraemer, smentisce il mito che i dipinti di Gerhard Richter sono riservati ai ricchi. "Molte persone comuni hanno un Gerhard Richter nelle loro case, magari acquistato all'inizio."

Un'immagine in bianco e nero sfocata di un rotolo di carta igienica precedentemente inedita è stata offerta poco prima della mostra, ma i problemi logistici ne hanno precluso l'inclusione. "È solo a pochi metri di distanza dal Kunstpalast."

Richter stesso ha apprezzato la mostra, come riferito da Heinzelmann. Quando gli ha mostrato il catalogo della mostra, Richter ha espresso la sua gioia e ha commentato: "Certo, sono tutti lavori che conosco. Non ci sono sorprese."

La DDR, essendo parte della Germania Est, non era nota per il suo mercato dell'arte durante gli anni iniziali di Richter. Tuttavia, alcune delle opere iniziali di Gerhard Richter sono finite nella regione, come il suo dipinto "Vacca", che ora fa parte della collezione Grothe di Aquisgrana.

Dopo la caduta del Muro di Berlino, la fama di Gerhard Richter si è diffusa oltre la Renania e il mondo dell'arte, portando alla raccolta delle sue opere da parte di individui e aziende non solo in Germania, ma in tutto il mondo, compresa l'ex DDR.

Leggi anche: