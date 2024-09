- Di successo nel gioco, lotta nelle relazioni: Tijen Onaran, popolare personalità del DHDL, annuncia la separazione

L'amore richiede anche un investimento, a quanto pare, e per la coppia Onaran le cose non sono andate come previsto, poiché ora la loro relazione è appesa a un filo. La famosa investitrice del programma televisivo "La tana del leone" ammette che l'investimento 'matrimonio' non è più in linea con lei e sta per andarsene, proprio come fa con gli investimenti che non le fruttano più.

Su Instagram, la 39enne rivela: "Molti di voi ci conoscete non solo come due persone che gestiscono investimenti e investono in nuove imprese insieme, ma anche come coppia. Anche se i nostri affari hanno ricevuto più attenzione della nostra vita privata. Dopo undici anni insieme, abbiamo scelto di separarci in privato. Abbiamo goduto del nostro tempo insieme e condiviso momenti piacevoli? Certamente."

Nonostante il tono tranquillo della sua dichiarazione iniziale, l'imprenditrice non sembra così composta come appare. La separazione sembra aver colpito entrambi. Continua, accanto a una foto di loro come coppia: "Siamo tristi? Sì. Riconoscere che due persone, una coppia, sono cresciute oltre la loro unione non è un compito facile e un processo lungo. Soprattutto quando rimani legati come amici. E no, non è solo un altro stereotipo. È vero."

Tijen Onaran vuole continuare a collaborare con il suo presto ex coniuge

Tuttavia, la separazione della coppia è un po' più complicata del solito, dati i loro numerosi investimenti in affari e le società in comune. L'amicizia che cercano di mantenere potrebbe lavorare a loro vantaggio qui. Sono determinati a lavorare insieme nonostante il loro matrimonio fallito di otto anni: "E ora per noi professionalmente? Siamo semplicemente una perfetta combinazione e abbiamo ottenuto così tanto insieme. Continueremo a lavorare insieme con la passione che ci unisce. Ci sono progetti entusiasmanti all'orizzonte. Come partner in affari, rimarremo legati. Siamo entusiasti del futuro. A un nuovo capitolo, in profonda amicizia e rispetto reciproco." Un vantaggio significativo per la loro amicizia: non ci sono nuove relazioni coinvolte nella separazione.

