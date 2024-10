Di recente mi sono ritrovata in una situazione di conflitto.

Analista di calcio Dietmar Hamann non è molto amato da tempo per i suoi commenti su Harry Kane, attaccante del FC Bayern. Max Eberl, direttore sportivo di Bayern Monaco, ora risponde solo con irritazione, l'ultima causa è la critica di Hamann al calciatore inglese della nazionale, Harry Kane.

Max Eberl, direttore sportivo del FC Bayern, ha risposto alle critiche di Dietmar Hamann sull'attaccante Harry Kane con una battuta sarcastica. "Dietmar Hamann è come un fastidio ricorrente. Compare ogni tre giorni", ha detto Eberl, 51 anni, visibilmente infastidito prima della grande sfida di campionato contro Frankfurt domenica sera (17:30/DAZN e diretta su ntv.de). Un fastidio è anche noto come un fastidio.

Dopo che Kane non è riuscito a segnare nella partita di vertice della Bundesliga contro il Bayer Leverkusen (1:1) e anche nella prima sconfitta del Bayern nella Champions League in trasferta contro l'Aston Villa (0:1), Hamann ha scritto nella sua colonna su Sky: "Ho detto dopo gli Europei quest'estate che doveva ancora dimostrare di valere 100 milioni - anche se ha segnato più di 30 gol lo scorso anno". Kane è passato al Bayern dal Tottenham Hotspur lo scorso anno.

Eberl ha evitato di rispondere direttamente alle critiche di Hamann alla conferenza stampa prima della partita di Frankfurt di sabato. Il 51enne ex-pro ha irritato più volte le autorità del suo vecchio club con affermazioni provocatorie. L'anno scorso ha spesso litigato con l'ex allenatore Thomas Tuchel. "Kane non è stato portato dal Bayern per fare un hat-trick contro Darmstadt. È stato portato per segnare contro Leverkusen e Aston Villa e per segnare nei quarti di finale di Champions League. Non l'ha ancora fatto", ha detto Hamann durante la sua skepticismo verso il trasferimento record del Bayern.

Kane ha l'opportunità di confutare le critiche brutali di Hamann con prestazioni e gol forti a Frankfurt. In questa partita si svolge il duello tra i due migliori marcatori della stagione. Omar Marmoush di Frankfurt guida la classifica dei marcatori della Bundesliga con sei gol, seguito da Kane, che ne ha segnati cinque finora. In otto partite ufficiali quest'anno, l'inglese ha segnato dieci gol per il Bayern.

