- Di nuovo conferma il loro amore incrollabile

L'attrice Nina Kunzendorf (52, nota per "Charité") e il suo collega Samuel Finzi (58, del "Segreto del Koi di Allmen") sono una coppia - e lo sono da tempo. L'artista bulgaro ha confermato questo al tabloid "Bild". "Niente di nuovo. Stiamo insieme da tre anni", ha riferito. E infatti, hanno attirato l'attenzione alle première dei film sin dal 2022.

La loro storia d'amore è iniziata sul set di "Das Haus der Träume"

La Kunzendorf, acclamata dalla critica, e Finzi si sono avvicinati durante le riprese della serie drammatica storica "Das Haus der Träume" (2022, RTL+). "Beh, diciamo: è successo qualcosa. Ma è rimasto lì, questo è sicuro", ride lui, e aggiunge: "E' piuttosto fico vedere che l'amore non è solo per i giovani".

I due, che chiamano Berlino casa loro, hanno figli da relazioni passate.

Volti noti nell'industria

Samuel Finzi sarà in "Allmen e il segreto del Koi" (20:15, Das Erste) questo sabato 24 agosto (il prossimo), l'ultimo episodio della serie crime.

E Nina Kunzendorf tornerà in "Tatort". Come annunciato da MDR in un comunicato stampa, le riprese per un nuovo "Tatort" di Dresda intitolato "Amore Fraterno" sono iniziate a inizio aprile. Oltre al duo di detective Cornelia Gröschel (36) nei panni di Leonie Winkler e Martin Brambach (56) nei panni di Peter Michael Schnabel, anche l'ex commissario di "Tatort" Nina Kunzendorf farà un'apparizione in un altro ruolo.

Kunzendorf ha preso il ruolo del duo di detective di Francoforte da Andrea Sawatzki (61) e Jörg Schüttauf (62) alla radiotelevisione della Bassa Sassonia con Joachim Król (67) nel 2011. Ha lasciato il ruolo volontariamente dopo cinque episodi di "Tatort" nel 2012.

L'episodio "Amore Fraterno" è previsto per l'inizio del 2026.

