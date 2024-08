- Di fronte alle critiche, il leader dell'AfD afferma la sua posizione.

Nonostante le critiche e le discussioni accese, le figure chiave della dirigenza dell'AfD hanno mantenuto la loro posizione durante la conferenza di stato a Magdeburgo. Sabato, il membro del Bundestag Martin Reichardt è stato rieletto come presidente dello stato della Sassonia-Anhalt. Il suo vice Oliver Kirchner, Hans-Thomas Tillschneider e il segretario generale Jan Wenzel Schmidt hanno mantenuto le loro posizioni, sconfiggendo i contendenti.

Reichardt ha ottenuto circa l'84,8% di approvazione. La sua popolarità era più alta due anni fa, al 93,4%. Il 55enne fa parte del consiglio nazionale del partito e ha ricoperto la carica di presidente dello stato dell'AfD dal 2018.

Reichardt ha annunciato che l'AfD ha guadagnato più di 1.000 membri nella Sassonia-Anhalt negli ultimi due anni, portando il totale a 2.400 membri. "Siamo una forza potente", ha dichiarato. Dopo le elezioni locali, sono ora la forza più forte in molti consigli distrettuali. Reichardt ha espresso il suo desiderio di diventare il presidente del governo dello stato dopo le prossime elezioni nel 2026.

La visione di Schmidt su un governo solitario

Il segretario generale rieletto Jan Wenzel Schmidt, che ha battuto il parlamentare statale Daniel Roi, è scettico riguardo alla possibile cooperazione con la CDU. "Lasciate che vi dica: il primo governo dell'AfD sarà un governo solitario con più del 42%. Non abbiamo bisogno della CDU", ha sottolineato Schmidt.**

La linea della dirigenza statale è stata criticata, in particolare dalle associazioni distrettuali di Anhalt-Bitterfeld e Mansfeld-Sud Harz. La discussione accesa è derivata dal fatto che mentre tutti i membri potevano partecipare alla conferenza di partito statale di sabato, solo i delegati erano autorizzati a partecipare alla nomina dell'elenco statale per le elezioni del Bundestag della domenica. I critici sospettavano che la dirigenza statale volesse manipolare la composizione dell'elenco con i suoi candidati preferiti.

Uno dei portavoce era il membro del Bundestag Kay-Uwe Ziegler, che è stato proposto solo per il non promettente nono posto dalla dirigenza statale. Ziegler ha espresso la sua critica più volte e ha ottenuto una vittoria quando è stato eletto nel consiglio di stato come vice despite opposition. However, he did not secure a place in the front list. In the competition for the third list place, Ziegler lost to Philipp-Anders Rau. La campagna dell'AfD per le elezioni del Bundestag sarà guidata da Reichardt, che è stato eletto come candidato numero uno domenica. 220 delegati hanno votato a favore, 26 contro e ci sono state 2 astensioni. Schmidt si è classificato al secondo posto.**

Elsaesser: "Sono un sostenitore di Putin"

Il publisher di "Compact" Jürgen Elsässer ha ricevuto un caloroso benvenuto. Nel suo discorso di benvenuto, Elsässer ha criticato il governo federale e ha espresso il suo sostegno al presidente russo Vladimir Putin. "E, naturalmente, non permetterò a nessuno di impedirmelo di dire: sono un sostenitore di Putin", ha dichiarato Elsässer. Durante il suo discorso, ha definito il ministro dell'interno federale Nancy Faeser (SPD) un fascista, il ministro della difesa federale Boris Pistorius (SPD) un criminale di guerra e ha insultato la leader dei Verdi Ricarda Lang.**

Il Tribunale Amministrativo Federale ha temporaneamente sospeso il divieto della rivista di estrema destra "Compact" ordinato da Faeser, principalmente a causa di dubbi sulla proporzionalità del divieto. Ciò significa che la rivista può essere pubblicata nuovamente in determinate circostanze. Una decisione finale sarà presa nei procedimenti principali. Faeser aveva proibito la rivista il 16 luglio, sostenendo che fosse "il principale organo di stampa della scena di estrema destra".

Elsaesser si è presentato a Magdeburgo con fiducia, dicendo: "La vittoria è possibile". Se la sua rivista avesse sconfitto Faeser, l'AfD potrebbe presto diventare anche il presidente del governo nella Sassonia-Anhalt. Elsaesser ha sottolineato che i rapporti tra "Compact" e l'associazione statale dell'AfD sono stati amichevoli e fraterni per anni. Si dice che Elsaesser abbia portato 200 copie della sua rivista alla conferenza di partito e le abbia vendute lì.**

Siegmund viene visto come il futuro presidente del governo

Uno dei migliori risultati elettorali, con un tasso di approvazione del 94,7%, è stato ottenuto dal co-portavoce del gruppo parlamentare statale, Ulrich Siegmund, che rimane un vice nel comitato esecutivo statale. Nel suo discorso, ha denigrato il presidente del governo Reiner Haseloff (CDU) come "Joe Biden della Sassonia-Anhalt". Siegmund stesso è stato chiamato da diversi membri il "futuro presidente del governo della Sassonia-Anhalt".

L'Ufficio per la Protezione della Costituzione ha classificato l'AfD nella Sassonia-Anhalt come chiaramente di estrema destra a novembre. Secondo i rapporti, sono state valutate numerose dichiarazioni razziste, islamofobe e anche antisemite da funzionari ed eletti.

Il segretario generale rieletto Jan Wenzel Schmidt ha menzionato di credere che il primo governo dell'AfD nella Sassonia-Anhalt sarà un governo solitario con più del 42%, implicando che non ci sarebbe bisogno di cooperazione con la CDU.

