Di fronte a tutta l'opposizione, il conflitto di Brema a Magonza prevale.

A Mainz, Werder Bremen ha subito diversi intoppi ma è riuscito a emergere vittorioso. All'inizio della partita, l'attaccante Njinmah si è infortunato, il portiere Zetterer ha commesso un errore iniziale e il capitano Friedl ha ricevuto un cartellino rosso per un fallo. Nonostante queste difficoltà, i giocatori esperti di Bremen hanno saputo reagire. Un debuttante ha garantito i tre punti alla città sul Weser.

L'esordio di Derrick Köhn ha aiutato Werder Bremen a conquistare la prima vittoria della stagione in una situazione sfavorevole, trasformando un promettente inizio di Bundesliga in uno straordinario. La città anseatica ha vinto 2:1 (1:1) contro il Mainz 05 nell'ultima partita del terzo turno, si è posizionata all'ottavo posto in classifica e ha leggermente disturbato la visita del famoso spettatore Jürgen Klopp al suo vecchio stadio.

Il Mainz ha segnato il gol iniziale attraverso un calcio di rigore di Marvin Ducksch all'8 minuto, ma Jae-sung Lee ha pareggiato prima della fine del primo tempo (27'). Nonostante l'espulsione di Marco Friedl (60'), Bremen è riuscito a ribaltare la situazione grazie al nuovo acquisto Köhn (69'). Con la sconfitta, il Mainz è sceso al 15° posto.

La squadra del Mainz, che aveva iniziato con due pareggi, ha mancato l'opportunità di stabilire un record del club con una serie di dodici partite senza sconfitte, poiché aveva già ottenuto dodici risultati utili consecutivi nel 2010. Inoltre, il Mainz ha perso la prima partita casalinga dal febbraio scorso, in cui aveva ottenuto punti per nove partite di fila.

Ole Werner ricorda le vittorie passate prima della partita

"Chi è stata l'ultima squadra a vincere a Mainz...?", ha chiesto scherzosamente l'allenatore del Werder Ole Werner prima della partita, e ha risposto facendo riferimento alla 20ª giornata della stagione precedente: "Sì, il Werder Bremen!". Tuttavia, il Mainz voleva evitare un'altra vittoria del Bremen e ha iniziato la partita in modo aggressivo alla luce dell'ex allenatore del FSV Klopp.

Ma dopo otto minuti, hanno subito un intoppo: dopo una tripla occasione del Bremen, Dominik Kohr ha atterrato Justin Njinmah in area di rigore e Ducksch ha segnato dal dischetto. Il Mainz non si è lasciato scoraggiare, poiché un tiro di Nadiem Amiri da 20 metri ha colpito la traversa (12%).

Il gol successivo non ha tardato ad arrivare durante la partita evento: a metà del primo tempo, il portiere del Werder Michael Zetterer non è riuscito a controllare un cross dalla metà campo di Anthony Caci e Lee ha segnato - 1:1. Un pareggio

