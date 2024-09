DHL distribuisce nuovamente i pacchi nel grattacielo di Duisburg <unk> in compagnia.

Dopo una lunga interruzione, il gigante della logistica DHL ha deciso di riprendere le consegne in un noto grattacielo situato a Duisburg. Il ripristino del servizio è stato accompagnato da severe misure di sicurezza e dall'attenzione del pubblico.

Il grattacielo, considerato un fulcro di attività sociali, è diventato un punto di controversia quando DHL ha temporaneamente sospeso le consegne a causa di preoccupazioni per la sicurezza dei dipendenti. Questa decisione ha costretto i residenti a ritirare i loro pacchi negli uffici postali vicini, mentre concorrenti come Hermes, DPD e GLS hanno continuato le loro operazioni di consegna.

Mentre alcuni residenti hanno appoggiato la decisione di DHL, altri l'hanno considerata eccessiva. Ora, per riprendere le consegne, DHL impiegherà un servizio di scorta per proteggere i suoi consegnatari. Tuttavia, la natura di questa scorta non è ancora stata rivelata, con voci che circolano sulla possibilità che vengano coinvolti servizi di sicurezza privati.

Il periodo di prova per questo nuovo approccio è previsto per due settimane. "La sicurezza dei nostri dipendenti è la nostra priorità assoluta e abbiamo intensificato le misure di sicurezza per il nostro equipaggio di consegna, che include l'uso di servizi di scorta sul posto", ha chiarito un portavoce dell'azienda. "Apprezziamo molto la nostra collaborazione con le forze dell'ordine locali, che rimangono attivamente coinvolte in queste questioni".

Il grattacielo, noto informalmente come "Gigante Bianco", è caduto in uno stato di degrado dal suo costruzione negli anni '70. Numerosi finestre rotte, balconi ingombri e scale deteriorate sono solo alcuni dei problemi che affliggono questo un tempo orgoglioso edificio. Si segnala anche che i residenti hanno la tendenza a smaltire i loro rifiuti e i loro rifiuti in modo negligente, attirando parassiti indesiderati come topi, scarafaggi e piccioni.

