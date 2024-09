- Devotori di Dio sparsi in tutta la Renania settentrionale-Vestfalia

Il mantide religiosa europea sta diventando sempre più diffusa nella Renania Settentrionale-Vestfalia. Questo insetto termofilo ha esteso il proprio areale dalle valli del Mosella e del Reno verso nord a causa dei cambiamenti climatici, spostandosi verso la regione dell'Emsland, secondo gli esperti del Museo di Storia Naturale LWL di Münster, che hanno esaminato i dati della piattaforma di osservazione Observation.org. È possibile segnalare osservazioni e scoperte di diverse specie animali su questa piattaforma.

Despite its primary habitat being in the Mediterranean region, the praying mantis has been migrating northward with rising average temperatures, according to naturalists. "It's evident that these insects, which can grow up to eight centimeters long, have established themselves in certain areas here and have been reproducing for several years," explains Dr. Jan Ole Kriegs, director of the LWL Museum for Natural History in Münster.

Dalla Mediterranean alla regione del Ruhr

I rapporti dei cittadini sulla presenza di questi insetti nella Renania Settentrionale-Vestfalia sono in aumento. Secondo il gruppo di ricerca, la maggior parte dei mantidi religiose viene segnalata nella parte sud-ovest della regione. Finora, questa specie ha abitato principalmente la regione del Basso Reno e si sta espandendo verso la regione del Ruhr e le valli delle Montagne di Schlate Reno.

Avvistare questa specie fuori dalla sua area di distribuzione principale, come a Münster o nel distretto della Bassa Sassonia di Bentheim, è probabile che sia dovuto a singoli esemplari trasportati lì: "Gli insetti potrebbero essere trasportati dal traffico merci, come i treni, e creare popolazioni isolate," spiega Kriegs. Questo è anche facilitato dalla capacità delle femmine di deporre uova non fecondate, dalle quali possono ancora nascere giovani - un processo noto come partenogenesi.

Chiamata per le sue antenne piumate

Il mantide religiosa europea appartiene all'ordine dei mantidi. È chiamata per le sue due antenne piumose, che in posizione di riposo sono tenute davanti al corpo e assomigliano a braccia alzate in preghiera. Queste antenne spigolose servono come un efficace strumento da caccia: con rapidi colpi possono catturare efficacemente insetti più piccoli come cavallette o mosche. Le mantidi religiose preferiscono habitat secchi, caldi e ricchi di erba e cespugli e richiedono fonti di cibo adeguate.

Il mantide religiosa europea, famosa per le sue antenne piumose, è stata regolarmente avvistata nelle valli delle Montagne di Schlate Reno, espandendo il proprio areale dall'area originaria del Mosella.

