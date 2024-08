Devi concentrarti sulla salute pelvica.

Questo eroe non celebrato — o eroina — è essenziale per molte delle funzioni del corpo. I muscoli e gli organi all'interno del bacino sono vitali per la fertilità, il controllo urinario e intestinale, la funzione sessuale e persino quel provocante movimento di danza noto come "twerking". Alcuni studi suggeriscono che movimenti come il twerking o la danza del ventre possono essere un trattamento non chirurgico per i problemi del pavimento pelvico.**

Solitamente non ci rendiamo conto dell'importanza della salute pelvica fino a quando qualcosa non va storto — come il dolore invece del piacere durante il rapporto sessuale o la prima perdita inaspettata quando si tossisce (in donne e uomini) e l'incapacità di ottenere o mantenere un'erezione (negli uomini). Capire come funziona il pavimento pelvico e riconoscere i segni di disfunzione è cruciale per mantenere la salute e il benessere generale.

Il pavimento pelvico

Mentre sia gli uomini che le donne hanno un pavimento pelvico, l'anatomia e le funzioni differiscono significativamente. Pensate al pavimento pelvico come a un'amaca di sostegno. Per le donne, il pavimento pelvico sostiene la vescica, l'utero e il retto e gioca un ruolo vitale nel parto. Per gli uomini, il pavimento pelvico sostiene la vescica e il retto e aiuta nella funzione erettile e nel controllo urinario e vescicale.

I problemi del pavimento pelvico sono comuni

In generale, quasi un quarto delle donne negli Stati Uniti sviluppa problemi del pavimento pelvico, secondo gli Istituti Nazionali di Salute. Le donne di età compresa tra i 20 e i 39 anni sono meno probabili che sviluppino sintomi. Circa un quarto delle donne tra i 40 e i 50 anni ha problemi del pavimento pelvico. La percentuale aumenta con l'età, con oltre la metà di tutte le donne di 80 anni che hanno problemi del pavimento pelvico.

E gli uomini? Anche se l'attenzione è principalmente rivolta alle donne, il 16% degli uomini è stato identificato con problemi del pavimento pelvico. Questo problema non ha genere, chiunque può esserne colpito.

Cause dei disturbi del pavimento pelvico

L'invecchiamento, la chirurgia, l'obesità, la tosse cronica, il sollevamento pesi e persino l'esercizio fisico ad alto impatto possono influire sul pavimento pelvico in entrambi i sessi. Le pressioni aumentate all'interno dell'addome nel tempo possono portare a indebolimento, stiramento o addirittura lacerazione dei muscoli del pavimento pelvico. Le misure preventive includono la pratica degli esercizi del pavimento pelvico (Kegel), il mantenimento di un peso sano e l'adozione di tecniche di sollevamento corrette. Anche se il parto vaginale può danneggiare direttamente il pavimento pelvico, un taglio cesareo o attività ad alto impatto eccessive come il salto possono contribuire a problemi del pavimento pelvico nel tempo.

Tuttavia, questo non è un motivo per evitare completamente l'esercizio fisico. L'attività fisica regolare è essenziale per la salute generale e può essere mantenuta in modo sicuro con le opportune modifiche e l'attenzione alla salute del pavimento pelvico. Questi problemi possono portare a sintomi simili in entrambi i sessi, sottolineando l'importanza della salute pelvica per tutti. Tuttavia, il parto aggiunge un insieme unico di sfide per le donne, rendendolo un focus critico nel loro viaggio per la salute pelvica.

Le sfide del parto

Durante la gravidanza e il parto, i muscoli del pavimento pelvico sono stirati e sottoposti a sforzi, alcuni naturalmente e alcuni forzatamente. Secondo uno studio del 2023, il 56% delle donne sviluppa qualche forma di disfunzione del pavimento pelvico nel postpartum. Ciò può portare a una serie di problemi, come l'incontinenza urinaria, il prolasso degli organi pelvici e il dolore durante il rapporto. Molte donne considerano tutto questo come naturale, ma come professionisti sanitari sappiamo che non lo è se persiste dopo il recupero dal parto.

Cosa è normale e cosa non lo è

Incontinenza urinaria: Immaginate di guardare la vostra commedia preferita alla televisione. All'improvviso, ridete un po' troppo forte e voilà — la famosa perdita. Oops. Certo, è comune dopo il parto, ma questo non lo rende accettabile. L'incontinenza urinaria è un segno che i vostri muscoli del pavimento pelvico, che sostengono la vescica e l'uretra, hanno bisogno di attenzione medica.

Dolore durante il rapporto: Il dolore durante il sesso dopo il parto viene spesso liquidato come normale, ma non dovrebbe esserlo. Quel fastidio è il modo in cui il vostro corpo vi dice che "qualcosa non va qui sotto". Allo stesso modo, la menopausa può causare cambiamenti nel pavimento pelvico con livelli di estrogeni ridotti che causano secchezza vaginale e assottigliamento delle pareti vaginali. Questi cambiamenti anatomici possono contribuire al fastidio e al dolore durante il rapporto.

Pressione pelvica e prolasso degli organi: Sentite mai come se ci fosse una palla invisibile nel vostro bacino? Quella pressione o protuberanza potrebbe essere il prolasso degli organi, in cui organi come la vescica o l'utero scivolano dalle loro posizioni normali. Anche se comune, non è normale.

Perché concentrarsi sulla salute del pavimento pelvico

Data la diffusione e l'impatto di questi problemi, mantenere la salute del pavimento pelvico è vitale per una buona qualità della vita. La gravidanza, il parto, la chirurgia o l'invecchiamento possono indebolire questi muscoli, portando ai sintomi elencati sopra. Ma ecco la buona notizia — la salute del pavimento pelvico può essere migliorata con le cure appropriate al momento giusto — prima piuttosto che poi.

Cosa può essere fatto per aiutare il pavimento pelvico

Ci sono molte opzioni terapeutiche, sia chirurgiche che non chirurgiche, per i disturbi del pavimento pelvico. Un trattamento comune è la terapia del pavimento pelvico, che non si limita solo agli esercizi Kegel. Include esercizi specializzati, terapia fisica, biofeedback e l'apprendimento della corretta respirazione e meccanica corporea. E i Kegel, che rinforzano i muscoli del pavimento pelvico, non sono gli unici esercizi essenziali per il pavimento pelvico. In realtà, molte persone possono avere muscoli del pavimento pelvico troppo tesi che possono trarre beneficio dallo stiramento e dall'allungamento. Altre persone dovrebbero evitare gli esercizi addominali intensi. La terapia del pavimento pelvico non è un'unica soluzione, è un intervento dinamico personalizzato al paziente, ai suoi sintomi e ai suoi obiettivi futuri.

La lotta meno riconosciuta negli uomini

Mentre gran parte della discussione intorno alla disfunzione del pavimento pelvico si concentra sulle donne, gli uomini non sono immuni a questi problemi. La chirurgia prostatica, in particolare per condizioni come il cancro alla prostata, può disturbare i muscoli del pavimento pelvico. Ciò può portare all'incontinenza urinaria e alla disfunzione erettile, proprio come il parto influisce sulle donne. La terapia del pavimento pelvico può aiutare gli uomini a riprendere il controllo e migliorare la loro qualità della vita. Proprio come le donne, gli uomini devono capire che anche se questi sintomi sono comuni dopo la chirurgia, non sono normali e possono essere trattati.

Rompere il silenzio sulla salute pelvica

Il primo passo per risolvere il problema è conoscere ciò che non è normale e parlarne con i propri medici. Nel mio studio, anche se un paziente mi consulta per un altro problema urologico, faccio comunque domande generali per screening dei problemi del pavimento pelvico. Mi sorprende spesso sentire i pazienti rispondere "sì" alle mie domande e poi aggiungere "Beh, quello è normale per la mia età". Questa è una situazione unica perché sono un urologo e questo è qualcosa che screening attivamente per aiutare a trattare. Questo potrebbe non avvenire altrettanto apertamente durante una visita di medicina generale poiché l'attenzione è più ampia - ecco perché devi parlare!

L'importanza di affrontare i problemi del pavimento pelvico è evidenziata dagli Istituti Nazionali della Salute, con quasi un quarto delle donne negli Stati Uniti colpite e il 16% degli uomini identificati come avendo questi problemi. L'attività fisica regolare può aiutare a mantenere la salute generale, ma le opportune modifiche e l'attenzione alla salute del pavimento pelvico sono essenziali per prevenire ulteriori problemi.

Mantenere la salute del pavimento pelvico è fondamentale per una buona qualità della vita, poiché la gravidanza, il parto, la chirurgia o il invecchiamento possono indebolire questi muscoli, portando a sintomi come l'incontinenza urinaria, il dolore durante il rapporto e la pressione pelvica o il prolasso degli organi. Le opzioni terapeutiche per i disturbi del pavimento pelvico, comprese la terapia del pavimento pelvico, possono aiutare a migliorare i sintomi e la qualità della vita, indipendentemente dal genere.

Leggi anche: