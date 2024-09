- Deve rinviare i suoi concerti in Nord America.

Problemi con Donald Glover (40), alias Childish Gambino: Il noto attore e musicista statunitense, Glover, ha annunciato lunedì sui social che deve rimandare il resto del suo attuale tour a causa di problemi di salute.

Il pubblico attende speranzoso: "Conservate i vostri biglietti"

Su Twitter e in un post su Instagram, Glover scrive: "Ciao a tutti, mi dispiace, ma devo rimandare il resto del mio tour nordamericano per concentrarmi sui miei problemi di salute." Ma rassicura i fan che presto potranno vederlo dal vivo: "Conservate i vostri biglietti. Saranno ancora validi per le nuove date del tour nordamericano se verranno programmate. Grazie per la vostra comprensione. Grazie per il vostro sostegno. Grazie per il vostro affetto."

Situazione incerta per i concerti europei di novembre

Secondo The Hollywood Reporter, Glover, noto come Childish Gambino, ha dovuto cancellare il suo concerto di Houston domenica a causa di problemi di salute. Al momento, solo i prossimi concerti nordamericani sono interessati da questi rimandi. La situazione per i concerti europei, previsti per novembre, rimane incerta. Glover è previsto per sette concerti durante il suo "The New World Tour" in Germania, dal 4 al 13 novembre - inclusi concerti a Colonia, Amburgo, Berlino e Monaco.

Non ho intenzione di cancellare i miei concerti europei, ma la situazione è attualmente incerta a causa dei miei problemi di salute. Non prenderò decisioni su di essi finché non sarò in grado di valutare meglio la mia situazione.

