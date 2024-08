- Deutsche Telekom sta conquistando nuovi clienti

La forte domanda inaspettata per i contratti mobile ha portato un altro trimestre di successo a Deutsche Telekom. Tra aprile e giugno, il numero di clienti contrattuali dei propri marchi è aumentato di 311.000, come annunciato a Bonn. Ciò è stato anche dovuto all'interesse sostenuto per le offerte come i contratti familiari.

Con il numero di nuovi clienti, la madre di T-Mobile US ha superato le aspettative. Di conseguenza, i ricavi del servizio mobile sono aumentati in modo significativo. La UEFA Euro 2020 in Germania e una nuova regolamentazione per le connessioni via cavo hanno avuto un impatto positivo sul numero di clienti TV.

A livello di gruppo, i ricavi del secondo trimestre sono aumentati del 4,3% su base annua, raggiungendo quasi EUR 28,4 miliardi, superando le aspettative del settore. L'EBITDA AL rettificato (ricavi prima degli interessi, delle tasse, della depreciazione e dell'ammortamento, inclusi i costi di leasing) è aumentato del 7,8% a EUR 10,8 miliardi. Il reddito netto è stato di circa EUR 2,1 miliardi, rispetto a circa EUR 1,5 miliardi dell'anno precedente.

