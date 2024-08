Deutsche Bank concorda con la maggior parte dei denuncianti nel caso Postbank.

Nel 2010, Deutsche Bank ha raggiunto un accordo con i soci di Postbank pagando loro €25 per azione durante la sua acquisizione. Tuttavia, molti sostengono che questo pagamento obbligatorio non fosse adeguato. Proprio mentre una sentenza sembrava imminente, è stato raggiunto un accordo.

Un numero significativo di azionisti e Deutsche Bank hanno ora trovato un'intesa. Questo accordo aumenterà significativamente il profitto ante imposte di Deutsche Bank di €430 milioni nel terzo trimestre. Su oltre 80 richiedenti, che rappresentano quasi il 60% di tutti i reclami, circa il 60% ha accettato un accordo del valore di €31 per azione, come suggerito da Deutsche Bank.

Uno dei maggiori querelanti individuali, che rappresenta circa un terzo di tutti i reclami, ha anche accettato un accordo. Deutsche Bank prevede che questi accordi consumeranno circa il 45% delle provvisioni medie. Se più querelanti accettano di risolvere la questione, ciò potrebbe avere un impatto positivo più sostanziale sulle provvisioni dell'intero caso.

Deutsche Bank aveva accantonato miliardi in provvisioni

La situazione è dovuta all'acquisizione maggioritaria di Postbank da parte di Deutsche Bank nel 2010. La principale controversia riguarda se il pagamento obbligatorio ai soci di minoranza in quel momento fosse giustificato e se Deutsche Bank avesse già un controllo sostanziale sull'istituto di Bonn prima di fare un'offerta pubblica di takeover nel 2010, implicando che gli azionisti avrebbero dovuto ricevere di più. Inizialmente, gli azionisti hanno ricevuto €25 per azione.

In una udienza orale alla fine di aprile, la Corte d'Appello di Colonia ha mostrato segni di pendere verso il lato dei querelanti. Come precauzione, Deutsche Bank ha riservato €1.3 miliardi. Questa provvisione ha comportato una perdita di €143 milioni per la società del DAX nel secondo trimestre.

Altri azionisti, che in precedenza si erano opposti all'accordo, hanno ora cambiato idea e hanno scelto di accettare l'offerta. La disputa restante tra Deutsche Bank e i soci di minoranza sulla correttezza del pagamento di €25 per azione nel 2010, nota come 'Altro' problema, è ancora da risolvere.

