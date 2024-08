- Deutsche Bank accetta le principali rivendicazioni delle parti in causa nell'ambito del caso di acquisizione di Postbank

In corso di disputa sull'acquisizione da parte di Deutsche Bank delle azioni di Postbank, la banca è riuscita a raggiungere un accordo con un consistente numero di ex azionisti insoddisfatti. Questo accordo ha aumentato gli utili ante imposte della banca di una consistente cifra di 430 milioni di euro nel terzo trimestre. Un consenso è stato raggiunto fuori dal tribunale con oltre 80 reclamanti, che rappresentano circa il 60% di tutte le richieste, a un prezzo di 31 euro per azione, come proposto da Deutsche Bank.

Tra i reclamanti che hanno accettato questo accordo c'è il maggiore richiedente individuale, responsabile di circa un terzo di tutte le richieste. La banca prevede che questi accordi assorbiranno in media circa il 45% delle provvisioni. Se si dovessero raggiungere ulteriori accordi con altri reclamanti, l'impatto sulle provvisioni totali previste per questo caso potrebbe essere notevolmente più consistente.

Sono state stabilite provvisioni di 1,3 miliardi di euro.

Il catalizzatore di questa disputa è stata l'acquisizione maggioritaria di Postbank da parte di Deutsche Bank nel 2010. C'è il dubbio che l'acquisto forzato degli azionisti di minoranza in quell'anno fosse giustificato e se Deutsche Bank avesse già acquisito il controllo effettivo dell'istituto di Bonn prima dell'offerta pubblica di takeover per Postbank nel 2010 - portando a un sottopagamento degli azionisti.

Durante una udienza orale alla fine di aprile, il Tribunale Regionale di Appello di Colonia ha indicato che potrebbe schierarsi con i reclamanti. Deutsche Bank ha previsto 1,3 miliardi di euro in attesa di questo esito, causando una perdita di 143 milioni di euro per la società DAX nel secondo trimestre.

La banca sta valutando la possibilità di raggiungere accordi con altri azionisti insoddisfatti che non hanno ancora aderito al consenso, il che potrebbe ulteriormente influire sulle provvisioni previste per questo caso. Nonostante il significativo numero di ex azionisti coinvolti nella disputa, ci sono ancora altre parti le cui preoccupazioni devono essere affrontate.

