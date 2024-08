- Dettaglio della foto nascosta: Taylor Swift sta presumibilmente facendo pubblicità per Kamala Harris

Devi guardare attentamente per scovare il trucco che Taylor Swift potrebbe aver pensato in uno dei suoi ultimi post su Instagram. Devi cliccare sette volte per arrivare alla galleria di foto di Swift sulla piattaforma, dove troverai una foto della cantante sul palco in Polonia. Sta camminando verso il pubblico con una chitarra addosso, salutando.

Taylor Swift: i fan speculano su un presunto endorsement di Kamala Harris

Dietro di lei, si può vedere la sua ombra. Ma aspetta un attimo. L'ombra non corrisponde a Swift. La chitarra manca, ma non solo quello: la direzione della sua mano è diversa. In effetti, l'ombra sulla foto non sembra per niente la cantante. Swift ha disabilitato i commenti sul post, ma le speculazioni sono ancora molte. Non sono pochi quelli che pensano che l'ombra somigli alla candidata democratica alla presidenza Kamala Harris.

"Taylor Swift ha appena mostrato il suo sostegno a Kamala Harris?!?!", scrive un utente su X. "Amo Taylor e questa foto è perfetta. Penso che uscirà e dirà che sostiene Kamala Harris. Questo è un assaggio. Facciamo in modo che i suoi Swifties votino blu", scrive un altro utente. Il blu è il colore del Partito Democratico negli Stati Uniti.

L'endorsement di Swift potrebbe avere conseguenze

Se l'ipotetica sagoma di Harris sulla foto di Swift fosse stata effettivamente un movimento pianificato, potrebbe avere conseguenze. Da tempo, i Swifties sperano che la cantante intervenga nelle elezioni statunitensi. La sua vasta portata potrebbe essere particolarmente utile per i Democratici.

Ma ci sono anche voci contrastanti. Alcuni utenti sostengono che l'ombra scura sulla foto di Swift sia semplicemente uno dei suoi ballerini. Se la foto sia davvero un sottile endorsement per i suoi (principalmente femminili) fan, solo Taylor Swift lo sa.

+++ Leggi anche +++

L'uomo forte con molti sentimenti: come Travis Kelce sta vincendo non solo il cuore di Taylor Swift

Leggi anche: