- Detriti di un metro di altezza nella città svizzera di Brienz dopo una tempesta

In una parte del villaggio svizzero di Brienz, nella regione turistica del Brienzersee, si trovano cumuli di detriti alti un metro che ingombrano le strade a seguito di una forte tempesta. La pioggia intensa della sera di lunedì ha spinto legno e detriti nel Mühlebach, bloccando il suo flusso. Il ruscello è straripato, portando rocce e tronchi d'albero attraverso il villaggio. Nella zona di Aenderdorf, le case sono state sepolte da frane di fango, le finestre e le porte sono state danneggiate e i piani bassi sono stati allagati. Alcune auto sono state portate via dalla corrente di detriti.

I circa 500 residenti di questo pittoresco villaggio sul Brienzersee sono sotto shock. Per fortuna, non ci sono state vittime. Le autorità avevano evacuato circa 70 residenti prima della tempesta. "È inconcepibile ciò che sarebbe potuto accadere se non avessimo avuto le misure di protezione dalle alluvioni che abbiamo costruito negli ultimi anni", ha detto Peter Zumbrunn, presidente del consiglio comunale.

La vasca di raccolta dei detriti non è stata sufficiente

Pochi anni fa, era stata costruita una vasca di raccolta dei detriti dalla montagna sopra il villaggio. Tuttavia, si è riempita rapidamente. Secondo Meteoswiss, il servizio meteorologico, la regione ha ricevuto un terzo delle precipitazioni medie di agosto in un'ora sola, con stime del radar locale che raggiungono fino a 80 millimetri. Ciò ha causato detriti e fango a fluire nelle strade, bloccando la strada principale e le ferrovie. Sono stati operativi autobus sostitutivi.

Dopo giorni di caldo intenso, con temperature superiori a 35°C, oltre 70.000 fulmini hanno colpito la Svizzera lunedì sera, causando allagamenti, frane e frane di fango. Diversi temporali si sono sviluppati intorno al Brienzersee, causando forti piogge e muovendosi lentamente.

Problemi anche a Grindelwald e al Vierwaldstättersee

Altre parti dell'Oberland bernese e del canton Berna hanno subito tempeste e grandine. Nella valle di Grindelwald, le frane di fango hanno bloccato le strade e la linea ferroviaria, rendendo la località turistica di Grindelwald accessibile solo attraverso percorsi alternativi.

La compagnia di assicurazione per edifici del canton Berna (GVB) ha stimato i danni nell'Oberland bernese in 25-30 milioni di franchi svizzeri (fino a circa 31 milioni di euro). Hanno ricevuto circa 200 segnalazioni di danni in poche ore.

