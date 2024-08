- Detrazioni per il costo dell'alloggio per oltre 4000 famiglie

Circa il sette percento dei beneficiari delle prestazioni di disoccupazione nel Meclemburgo-Pomerania Anteriore devono tagliare i sussidi statali per l'affitto e le spese di riscaldamento perché i loro appartamenti non sono considerati adeguati. Lo scorso anno, ciò ha interessato circa 4.400 famiglie con prestazioni di disoccupazione e costi abitativi riconosciuti nel nord-est, come mostrato nella risposta del governo federale a un'inchiesta del gruppo di sinistra nel Bundestag.

In media, le famiglie interessate nello stato dovevano pagare 99 euro di tasca propria ogni mese, ovvero dalle allocazioni nella domanda standard o dalle risparmi. A livello nazionale, la percentuale era significativamente più alta, pari al 12,2 percento di tutte le famiglie con prestazioni di disoccupazione. Secondo il Ministero del Lavoro, quasi 320.000 delle circa 2,6 milioni di famiglie interessate non hanno ricevuto il rimborso completo dei costi abitativi e hanno dovuto contribuire con una media di 103 euro da altre fonti ogni mese.

Differenze nell'importo dei pagamenti aggiuntivi

C'erano differenze significative all'interno del Meclemburgo-Pomerania Anteriore a seconda della regione. Le famiglie con prestazioni di disoccupazione nella città hanseatica di Rostock dovevano fare i pagamenti aggiuntivi più alti, pari a 141 euro al mese. Tuttavia, la percentuale di questi pagatori aggiuntivi era inferiore alla media dello stato, pari al 5,8 percento. Ciò potrebbe indicare che meno beneficiari di prestazioni di disoccupazione nella città più grande dello stato vivono in appartamenti che vengono considerati troppo grandi o troppo costosi dalle autorità. Tuttavia, si applicano anche linee guida diverse in campagna. Nella regione di Rostock, la differenza tra i costi abitativi effettivi e approvati era di 110 euro, e nella città di Schwerin era di 107 euro. Nel Nordovest del Meclemburgo, l'importo era il più basso dello stato, pari a 83 euro.

Il sussidio dipende dall'affitto e dalla dimensione dell'appartamento

In linea di principio, i costi abitativi, ovvero l'affitto e le spese di riscaldamento, per i beneficiari delle prestazioni di disoccupazione dovrebbero essere coperti dallo stato. Tuttavia, ciò si applica solo se i costi sono considerati ragionevoli. Per questo, l'affitto e la dimensione dell'appartamento non devono superare certi limiti regionalmente definiti. Chi vive in un appartamento troppo grande viene invitato a trasferirsi o, ad esempio, a affittare una stanza.

Le associazioni sociali hanno a lungo criticato il fatto che i limiti di affitto stabiliti sono spesso irrealistici. Spesso coloro che sono interessati non hanno alcuna possibilità di trovare un appartamento più economico e devono pagare importi sempre più alti - e i soldi poi mancano per il cibo, il vestiario e l'istruzione. C'è una carenza di alloggi nel nord-est, soprattutto nelle regioni turistiche e nelle città universitarie.

