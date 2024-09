- Determinazione dell'ingresso MSC dipende dallo stato di cittadinanza presso l'HHLA

Oggi, il Parlamento di Amburgo si appresta a prendere una decisione finale sull'ingresso controverso della più grande compagnia di navigazione al mondo, MSC, nella società di logistica del porto di Amburgo, HHLA. Inizialmente previsto per l'ultima sessione prima delle vacanze estive, il rifiuto dell'opposizione di tenere una seconda lettura ha rinviato l'accordo alla prima sessione dopo la ripresa delle vacanze estive. Con una maggioranza dei due terzi della SPD e dei Verdi, è chiaro che la decisione si allineerà con i desideri del Senato. Tuttavia, qual è il problema così grande che si prevede di continuare per almeno 40 anni? Vediamo di più:

Chi è la HHLA?

La Hamburg Port and Logistics AG, o HHLA, non è una semplice società di gestione del carico. Fondata dalla Hamburg Free Port Warehouse Company, risalente al 1885, questa società è il cuore del porto. Nel 2021, circa 5,9 milioni di contenitori standard (TEU) sono stati gestiti nei suoi tre terminali container - Tollerort, Altenwerder e Burchardkai. Questo corrisponde a circa il 77% della gestione totale di circa 7,7 milioni di TEU nel porto di Amburgo. Inoltre, la HHLA, con i suoi quasi 6.800 dipendenti, opera anche nei terminali di altri porti, come Odessa in Ucraina, Trieste in Italia e Muuga in Estonia.

Oltre ai suoi terminali, le società di HHLA per il trasporto container su strada e ferrovia sono altrettanto importanti. Ad esempio, la società controllata Metrans della HHLA ha trasportato circa 1,4 milioni di TEU, principalmente verso vari paesi dell'Europa centrale e orientale, nel 2021. Questo rappresenta più della metà dei circa 2,5 milioni di TEU spostati via ferrovia nel porto di Amburgo, con Metrans attiva anche in altri porti.

Grazie alla società madre della HHLA, che ha sviluppato e costruito la Speicherstadt, il più grande complesso di magazzini del mondo all'epoca, la HHLA è responsabile del sito Patrimonio Mondiale dell'UNESCO. La sua sede centrale si trova ancora lì. Inoltre, la HHLA gestisce immobili intorno al famoso mercato del pesce, popolare tra i turisti.

Come se la cava la HHLA?

La situazione è difficile. Come società a orientamento internazionale, la HHLA subisce spesso l'impatto diretto delle crisi globali. Nonostante un fatturato di circa 1,45 miliardi di euro nel 2021, ha registrato un utile di soli 20 milioni di euro. La gestione dei contenitori è diminuita del 7,5% e il trasporto dei contenitori del 5,4%, confermando una tendenza in corso sin dal 2008. Nel primo trimestre di quest'anno, la HHLA è addirittura scesa in rosso, ma è riuscita a recuperare nel secondo trimestre.

Inoltre, i cambiamenti tra le grandi compagnie di navigazione, come Maersk e Hapag-Lloyd, che si uniscono nella "Gemini Cooperation" e preferiscono chiamare nei porti in cui possiedono o controllano i terminali in futuro, rappresentano una minaccia. Di conseguenza, il prezzo delle azioni della HHLA, quotata in borsa dal 2007, ha registrato un significativo calo. Ha iniziato a 59 euro per azione e ora viene scambiata intorno a 16-17 euro. Nonostante questo, la HHLA ha urgentemente bisogno di fondi per la modernizzazione e l'automazione dei suoi terminali.

In una mossa inaspettata, il senato rosso-verde di Amburgo - che precedentemente deteneva circa il 70% delle azioni, con il resto in libero flottante - ha deciso un intervento drastico. La mattina del 13 settembre 2023, il sindaco Peter Tschentscher, il senatore dell'Economia Melanie Leonhard e il senatore delle Finanze Andreas Dressel (tutti della SPD) hanno tenuto una conferenza stampa inaspettata, annunciando che la più grande compagnia di navigazione del mondo, MSC, avrebbe investito nella HHLA e detenuto il 49,9% della società. La città avrebbe detenuto il 50,1%. Tschentscher ha descritto l'operazione come una transazione storica che avrebbe portato a una partnership strategica tra la città e il gruppo MSC della famiglia italiana Aponte. "Questo può fornire la spinta di cui ha bisogno l'intera economia marittima in tempi difficili."

Cosa è stato concordato?

Per circa metà delle azioni, la MSC aumenterà il volume di carico nei terminali HHLA a partire dal 2025 e raggiungerà un milione di TEU all'anno entro il 2031. Inoltre, costruiranno una nuova sede tedesca nella Hafencity, che ospiterà anche MSC Cruises, aumentando il numero di dipendenti ad Amburgo di 700. Inoltre, MSC e la città intendono aumentare il capitale azionario della HHLA di 450 milioni di euro. Il senatore delle Finanze Dressel ha spiegato che i due principali punti delle trattative per il contratto della durata di almeno 40 anni erano: "Dobbiamo mantenere la maggioranza e dobbiamo garantire la co-determinazione". Entrambe le condizioni sono state soddisfatte. "In quanto città, continueremo ad avere il diritto di proporre candidati per i ruoli di CEO e del consiglio di sorveglianza."

Cosa è successo dopo l'annuncio del senato?

Sono scoppiate proteste furibonde. I lavoratori del porto sono scesi in strada diverse volte, esprimendo il loro malcontento attraverso manifestazioni rabbiose - l'ultima delle quali lo scorso weekend - e addirittura minacciando uno sciopero unofficial. I rappresentanti, il sindacato Verdi e gli esperti hanno messo in guardia in riunioni formali e nell'udienza del Parlamento di Amburgo da un potenziale errore e hanno esortato i parlamentari: "Evitate di condurci verso la catastrofe". Il testo rivela che i licenziamenti, i consistenti tagli alla forza lavoro o i ritiri dalle organizzazioni dei datori di lavoro "non saranno considerati fattibili nei prossimi cinque anni". Tuttavia, i critici prevedono un cambiamento in questa posizione in seguito.

Principalmente, il comportamento di MSC è sotto esame. Non è un segreto che MSC non abbia una reputazione per la contrattazione collettiva, come dimostrato dal licenziamento di un ex presidente del consiglio dei lavoratori in una filiale di Amburgo - un movimento che è stato successivamente bloccato dalla corte del lavoro, come riferito da Verdi. O consideriamo il CEO di MSC, Soren Toft, ben noto ad Amburgo: nel 2017, come CEO della seconda più grande compagnia di navigazione al mondo, Maersk, aveva assicurato che Hamburg Süd sarebbe continuata come "marchio commercialmente autonomo" dopo la sua acquisizione. La società ha celebrato il suo 150° anniversario nel 2021, ma il nome ha smesso di esistere dal 2023 in poi.

Da dove è scaturita la critica dell'affare MSC?

Molti critici sostengono che il prezzo concordato di 16,75 euro per azione, pari a circa 233 milioni di euro, per le azioni municipali di HHLA sia significativamente sottovalutato. L'ex presidente dell'Associazione del Porto di Amburgo, Gunter Bonz, ha dichiarato al "Hamburger Abendblatt": "Congratulazioni a MSC. La società ha giocato bene le sue carte e ha spennato il Senato". HHLA ha un valore molto più alto, con Metrans valutato da solo due miliardi di euro. Il portavoce del gruppo parlamentare della CDU per la politica portuale, Goetz Wiese, ha già presentato un reclamo alla Commissione Europea. "Trattative non rivelate, mancanza di offerte, valutazione priva di principi finanziari riconosciuti e esperti indipendenti sono stati esclusi dai documenti del contratto", ha giustificato le sue azioni.

Chi è MSC?

Non è chiaro. Quello che si sa è: MSC è la più grande compagnia di navigazione per contenitori al mondo. La sua divisione dei contenitori comprende 760 navi che servono 520 porti in 155 nazioni. La sua filiale TiL è coinvolta in circa 70 terminali in tutto il mondo. A Bremerhaven, MSC fa parte di una joint venture con Eurogate, detenendo una quota del 50% in MSC Gate Bremerhaven. In sostanza, quelli sono tutti i dettagli ufficiali. Il CEO di MSC, Toft, ha già dichiarato: "Forniamo solo le informazioni che siamo obbligati a condividere". La riservatezza circonda i ricavi e i profitti annuali di MSC, ad esempio. Si presume che MSC abbia riportato circa 86 miliardi di euro di ricavi e 36 miliardi di euro di profitti nel 2022, con un margine di profitto che quasi raggiunge il doppio del bilancio della città anseatica di Amburgo per il 2023/24.

